ANBI LAZIO: IL CONSORZIO VALLE DEL LIRI DELIBERA IL NUOVO REGOLAMENTO IRRIGUO

Come da impegni assunti dal Commissario Sonia Ricci e dal direttore Remo Marandola il Consorzio di Bonifica Valle del Liri con proprio atto deliberativo n. 77 del 18 marzo scorso ha provveduto ad approvare il nuovo regolamento irriguo.

Il nuovo regolamento del quale si è inteso fornire l’Ente sarà ora utile in particolare per rendere più snella ed incisiva l’attività tesa a far emergere eventuali abusi che vengono perpetrati nel corso della stagione irrigua come ad esempio l’irrigazione senza domanda, la dichiarazione di superfici inferiori a quelle effettivamente irrigate, come messo in evidenza dall’Ente nelle diverse riunioni con i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali e con i Consorziati.

Inoltre grazie al nuovo regolamento irriguo è possibile avere una regolamentazione più chiara e corretta sulle modalità di esercizio degli impianti irrigui dotati di contatore.

A tal proposito il Consorzio- sottolinea il Commissario Ricci – rende noto che, a partire da quest’anno, l’impianto irriguo denominato sinistra Gari che interessa i comuni di Cassino Cervaro e San Vittore Del Lazio, parte dell’impianto del sinistra Liri che riguarda i comuni di Pontecorvo e Pignataro Interamna e dell’impianto destra Liri Badia nei comuni di Pontecorvo Esperia e San Giorgio a Liri entreranno in funzione i contatori per cui saranno rilevati i consumi effettivi.

“Era uno degli obiettivi concordati ed annunciati che ora – ha concluso Sonia Ricci- diventa realtà a vantaggio dell’importante comprensorio che non solo era atteso dagli agricoltori ma permetterà all’Ente quel cambio di passo auspicato per le verifiche ed i controlli e anche per tutelare i tantissimi imprenditori agricoli che da sempre lavorano con correttezza e scrupolo.”