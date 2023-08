Anbi Lazio, il Consorzio Lazio Sud Ovest di Fondi incontra l’assessore regionale Palazzo

“Fondamentale realizzare nell’immediato una cabina di regia per dare risposte al territorio”.

Nei giorni scorsi si è tenuto nella sede del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest di Fondi un incontro con Elena Palazzo, Assessore Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio. Durante l’incontro, voluto dal Presidente dell’Ente, Lino Conti, sono stati presenti il Presidente dell’Anbi Lazio, Sonia Ricci ed il Direttore Andrea Renna unitamente a diversi componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio e diversi dipendenti tra i quali i referenti dell’ufficio tecnico. “Il territorio di competenza del Consorzio Lazio Sud Ovest si trova a dover contrastare fenomeni siccitosi e al contempo a dover garantire che un’area fortemente depressa resti sempre asciutta – ha tra l’altro dichiarato Lino Conti, che ha sottolineato come – proprio per questo gli impianti idrovori sono costantemente impegnati a sollevare acqua per riversarla a mare, mentre intere aree agricole si trovano in deficit idrico. Il Progetto Ufente-Selcella-Linea Pio VI, finanziato grazie al MASAF, permetterà di mitigare il fabbisogno irriguo, aumentando la portata idrica annuale di 7 milioni di metri cubi, ma questo deve essere un inizio. È fondamentale – ha concluso il Presidente Conti – che la Regione Lazio comprenda che sarà necessario nel prossimo futuro investire ed intervenire nell’efficientamento dell’esistente nonché per la realizzazione di nuove opere, per questo è importante l’incontro con l’Assessore Palazzo che ringrazio per i riscontri avuti in termini positivi di ascolto e programmazione oltre che di certo supporto.”

“Vogliamo avviare fin da subito una linea di dialogo con il Consorzio, di cui apprezzo molto il lavoro sui progetti per il recupero e la regolazione delle acque, con un forte impegno sui temi del risparmio energetico, della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici” Così l’Assessore Elena Palazzo che aggiunge: “Per questo ritengo importante costituire quanto prima, già nelle prossime settimane, una cabina di regia che veda il coinvolgimento degli assessorati all’agricoltura e ai lavori pubblici della Regione Lazio per avviare un piano sinergico che possa contribuire in maniera concreta alla difesa del nostro territorio e alla sua valorizzazione”.

“I Consorzi di Bonifica devono essere considerati attori protagonisti per la salvaguardia del territorio e per la sussistenza dell’agricoltura. Il rapporto con gli assessorati della Regione e con i sindaci deve essere continuo e costante – ha commentato Sonia Ricci, Presidente di Anbi Lazio – solo attraverso un lavoro congiunto sarà possibile realizzare progetti in tempi brevi poiché l’emergenza climatica è divenuta purtroppo un fattore d’ordinaria amministrazione. Periodi altamente siccitosi sono intervallati da ingenti precipitazioni circoscritte in lassi temporali brevissimi, questo fa sì che la permeabilità naturale del territorio non basti più. Oggi come sistema Anbi Lazio siamo in grado di competere con le realtà del nord Italia per ottenere i finanziamenti nazionali e comunitari. La sinergia con le istituzioni ed in primis con la Regione rappresenta la chiave di volta per fare squadra insieme”

“Come Anbi Lazio – ha detto il direttore Renna – apprezzando la disponibilità e registrata la volontà dell’Assessore Palazzo che ringrazio di voler lavorare nella massima concertazione ci adopereremo per un programma che possa concorrere a pianificare azioni a supporto di alcune delle deleghe dell’Assessore (Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità) per strutturare un programma utile a dare risposte a cittadini, imprese e consorziati”.

COMUNICATO STAMPA