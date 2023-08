ANBI Lazio – Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri rimodula il fermo impianti

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri al fine di ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica, in considerazione delle colture messe a dimora, oramai in fase di avanzato sviluppo e della necessità dell’ordinaria manutenzione delle stazioni di pompaggio, ha previsto la rimodulazione del fermo degli impianti irrigui, con decorrenza domenica 13 Agosto 2023 e fino a lunedì 4 Settembre 2023. “Abbiamo il dovere di preservare la risorsa idrica ma abbiamo anche l’obbligo di rispettare gli agricoltori e le loro colture – ha commentato Sonia Ricci, Commissario Straordinario del Consorzio Valle del Liri – come la precedente turnazione, dove abbiamo soddisfatto tutti gli imprenditori agricoli del territorio, abbiamo programmato la rimodulazione tenendo conto del fabbisogno irriguo delle colture stagionali”.

Di seguito il programma di fermi rimodulato:

Settore Irrigazione Cassino

Impianto Comuni Orario di fermo Destra Gari Aquino – Piedimonte S. Germano – Pignataro Interamna – Cassino – Villa Santa Lucia 12:30 – 18:30 Giornaliero per i settori A – B – C – D – H Sinistra Gari Cervaro – Cassino 21:00 – 6:00 Giornaliero Settori serviti da vasca 3 e 4 Cassino – Sant’Elia Fiumerapido – Quota 100 e Estendimento Cassino – Sant’Elia Fiumerapido 21:00 – 6:00 Giornaliero

Settore Irrigazione Pontecorvo

Impianto Comuni Orario di fermo Fontana Merola Pontecorvo 12:30 – 18:30 Giornaliero Sant’Ermete Pontecorvo – Aquino – Pignataro Interamna 12:30 – 18:30 Giornaliero Ravano Pontecorvo 12:30 – 18:30 Giornaliero Forma Quesa Esperia – Pontecorvo Domenica dalle ore 7:00 fino a Martedì alle ore 7:00 Aquino – Castrocielo – Piedimonte S. Germano Aquino – Castrocielo – Piedimonte S. Germano Domenica dalle ore 7:00 fino a Martedì alle ore 7:00 Badia Esperia – S, Giorgio a Liri Domenica dalle ore 7:00 fino a Martedì alle ore 7:00

Comunicato stampa