Anbi Lazio: Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri continua la manutenzione ordinaria della rete scolante

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri, in esecuzione del piano di manutenzione programmata, ha realizzato una serie di interventi di manutenzione idraulica durante le scorse settimane, finalizzati a migliorare il funzionamento delle reti scolanti e a prevenire, per quanto possibile, fenomeni di allagamento. Gli interventi sono stati eseguiti in amministrazione diretta, utilizzando personale e mezzi propri, oltre a mezzi noleggiati. Tra le principali attivitĂ , è stata effettuata la manutenzione della Forma Quesa, nel comune di Pontecorvo, lungo un tratto di oltre 3 km, compreso tra la confluenza con il Fiume Liri e la strada provinciale n.8, che collega i comuni di Pontecorvo ed Esperia. Quest’area, di particolare importanza paesaggistica grazie alle cascate naturali della Mola della Terra, ha richiesto interventi specifici di manutenzione idraulica per garantire l’efficienza del corso d’acqua. Il Consorzio è intervenuto anche sul Rio Solfegna, nel comune di Cassino, con operazioni di decespugliamento della vegetazione infestante per un’estensione di 700 metri, a monte della ferrovia in localitĂ Guado Santa Maria, per ripristinare il corretto flusso idrico e prevenire ristagni. La rete scolante Sx Liri Melfi di Sotto, nel comune di Pontecorvo, è stata oggetto di decespugliamento della vegetazione infestante, garantendo così il regolare deflusso delle acque. Sul Torrente Saetta, nel comune di Cassino, è stata eseguita la manutenzione nel tratto piĂą a valle, dalla confluenza con il Fosso Fiumicello fino all’intersezione con Via Iannacone, migliorando la sicurezza idraulica dell’area. Anche la rete scolante Cassino-Sant’Elia Fiume Rapido si sono registrate operazioni di decespugliamento e risagomatura fino alla confluenza con il fiume Rapido, ripristinando le condizioni di deflusso ottimali per l’intero bacino.

Sonia Ricci, Commissario Straordinario dei Consorzi del Frusinate, ha dichiarato: “Gli interventi eseguiti in queste settimane dimostrano l’impegno costante del Consorzio di Bonifica Valle del Liri nella gestione e manutenzione del reticolo idrografico del territorio. Queste operazioni risultano fondamentali per mitigare il rischio idrogeologico e garantire la sicurezza delle comunitĂ locali.” Ricci ha inoltre sottolineato l’importanza di un intervento tempestivo e pianificato: “La cultura del prevenire deve sostituire quella dell’emergenza, una corretta ed efficace manutenzione dei corsi d’acqua, contribuisce alla tutela del territorio e alla salvaguardia delle infrastrutture, specie in un contesto climatico sempre piĂą imprevedibile.

comunicato stampa