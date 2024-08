ANBI Lazio, il consorzio di bonifica Valle del Liri continua la manutenzione idraulica nel basso Lazio

Nel corso degli ultimi mesi, il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha portato a termine una serie di interventi di manutenzione idraulica su diversi corsi d’acqua e reti scolanti presenti nei Comuni di Cassino, Picinisco, Cervaro, Villa Santa Lucia, Castrocielo, Aquino, Pontecorvo, Sant’Apollinare, Colfelice e Piedimonte San Germano. Tali interventi, eseguiti con personale e mezzi propri, hanno riguardato, principalmente, il decespugliamento della vegetazione infestante, la risagomatura delle sponde e la disostruzione degli attraversamenti viari, garantendo così la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua e la sicurezza del territorio.

A Picinisco, uno dei primi Comuni a sottoscrivere la convenzione operativa con il Consorzio (ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990), sono stati effettuati interventi di decespugliamento lungo le strade comunali che collegano le frazioni di San Gennaro, San Giuseppe ed Immoglie.

Nel comune di Cassino, la manutenzione ha interessato diversi corsi d’acqua tra cui il Rio Pioppeto, il Rio Fontanelle, il Fosso Cantoni, il Fosso Folcara, il Vallone dell’Inferno, il Rio Casellone, il Fosso Nocione, il Fosso Vertelle, il Fosso di Caira, il Rio di Fontana Livia e la Via Bonifica Falasca. In particolare, è stata completata la manutenzione del Rio Pioppeto, nell’ambito della convenzione con la Regione e la Provincia per la manutenzione dei corsi d’acqua per il quale è istituito un servizio pubblico di manutenzione (SPM), per un tratto di oltre 2.500 metri, fino alla confluenza nel fiume Gari, che ha incluso il decespugliamento e la riprofilatura delle sponde. Interventi analoghi sono stati eseguiti lungo i 4500 metri del Rio Fontanelle e i 1200 metri del Fosso Folcara, in prossimità del Campus universitario e delle residenze DISCO Lazio.

A Cervaro, gli interventi si sono concentrati sulla rete scolante nelle località Foresta, Santa Lucia, Valle di Porchio e Colletornese, oltre al decespugliamento del Rio Santo Stefano e del Vallone Ascensione, quest’ultimo condiviso con il Comune di Cassino, per una lunghezza complessiva di circa 3200 metri.

Nel Comune di Pontecorvo, sono stati eseguiti lavori di decespugliamento e risagomatura lungo la rete scolante di sinistra Liri “Melfi di Sotto”, il Fosso Ravano, e il Rio Vivo, quest’ultimo per un tratto di circa 1000 metri. Analoghi interventi hanno riguardato anche il Fosso Facciano nei Comuni di Cassino e Sant’Apollinare, per una lunghezza di circa 750 metri.

A Colfelice, il Consorzio ha completato la manutenzione del Fosso Campogrande e del Fosso Coldragone, includendo il decespugliamento e l’espurgo di circa 700 metri di fosso.

Infine, a Piedimonte San Germano, è stato completato il decespugliamento della vegetazione infestante lungo il Fosso San Rocco per un tratto di circa 1500 metri.

“Questi interventi – ha dichiarato il Commissario Straordinario Sonia Ricci – che si sommano a quelli previsti nel Piano di gestione dell’Ente, rientrano nelle convenzioni stipulate con i comuni, offrendo loro la possibilità di affidare al Consorzio, a costi inferiori rispetto a quelli di imprese esterne, il decespugliamento e la manutenzione di corsi d’acqua, garantendo interventi rapidi con idonei mezzi meccanici. I consorzi di bonifica svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza idraulica del territorio, e un rapporto diretto di collaborazione con gli Enti locali permette di mettere a disposizione le professionalità dei consorzi per garantire lavori puntuali e a vantaggio della collettività”.