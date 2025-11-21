Anbi Lazio: Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri a Vallerotonda per la difesa e la tutela del territorio a vantaggio di agricoltori e cittadini.

Sono stati ultimati dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri i lavori di manutenzione del reticolo idrografico minore e di decespugliamento della vegetazione infestante nel territorio del Comune di Vallerotonda, all’interno del macro-bacino di bonifica Rapido-Gari.

Gli interventi, programmati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sono stati eseguiti dal personale consortile con l’ausilio di mezzi facenti parte della rinnovata flotta operativa del Consorzio di Bonifica — tra cui un mini-escavatore cingolato con trincia e un trattore gommato con trincia posteriore a parallelogramma.

La Commissaria del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, Sonia Ricci, ha sottolineato l’importanza strategica delle attività svolte: «Proseguiamo con determinazione e nello spirito della più sana concertazione con le amministrazioni locali, nelle operazioni di manutenzione e nella cura del territorio rimarcando il ruolo che rappresentano quale presidio fondamentale per la difesa del suolo e per la sicurezza idraulica. A Vallerotonda abbiamo operato in un’area di grande valore ambientale e agricolo. In queste zone, infatti, si produce un olio extravergine di oliva di qualità eccellente e la tutela dei fossi, dei canali e del reticolo idrografico è parte integrante della salvaguardia anche di questa identità produttiva».

La Ricci ha inoltre evidenziato come l’impegno del Consorzio sia parte di una visione più ampia:

«La manutenzione costante e programmata, unita alla collaborazione con le amministrazioni locali, è la chiave per proteggere il territorio e sostenere lo sviluppo delle filiere agricole. Continueremo a lavorare perché questi interventi diventino sempre più capillari ed efficaci».

Il sindaco di Vallerotonda, Giovanni Di Meo, ha espresso apprezzamento per le attività portate avanti:

«Ringrazio il Consorzio per gli interventi eseguiti, indispensabili per la tutela del nostro territorio e per la sicurezza della comunità».

Il primo cittadino ha inoltre ricordato che sono riprese in questi giorni anche le operazioni di sfalcio dell’erba e di pulizia dei fossi lungo le strade comunali, con particolare attenzione ai punti critici della viabilità per garantire maggiore sicurezza e decoro», ha aggiunto.

Gli interventi rafforzano la collaborazione tra Comune e Consorzio e confermano l’impegno condiviso per un territorio più sicuro, curato e capace di valorizzare appieno la propria vocazione agricola, in particolare la filiera olivicola locale.