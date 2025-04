ANBI LAZIO: IL CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI A PIGNATARO INTERAMNA PER LA SALVAGUARDIA DI FOSSI E CANALI

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha eseguito lavori di manutenzione del reticolo idrografico di competenza, nel Comune di Pignataro Interamna (Fr), su corsi d’acqua ricadenti nel perimetro di contribuenza e di operatività del macro bacino di bonifica “Liri” del Piano di Classifica degli immobili.

Tutti i lavori sono stati svolti in amministrazione diretta, con proprio personale e mezzi di proprietà o a noleggio. Le immagini riguardanti i lavori, come d’abitudine, sono pubblicate sul sito internet istituzionale, con apposite gallerie fotografiche settimanali, nella apposita sezione denominata “Comunicazione” raggiungibile con facilità dalla home page del sito: http://www.consorziovalledelliri.it

I lavori hanno riguardato Rio Scatolino, in località Selva del Campo, con il taglio della vegetazione infestante e la rimozione del sedime pregiudizievole al regolare deflusso. Presso la zona denominata le Forme di Aquino, l’intervento, invece, ha riguardato il decespugliamento della vegetazione infestante, la rimozione dei tronchi d’albero in alveo che ostacolavano il libero deflusso della corrente e la risagomatura delle sponde nel tratto vallivo dall’attraversamento sulla Strada Provinciale n. 45 di Ravano, alla confluenza nel fiume Liri. Questi lavori rientrano tra quelli affidati al Consorzio, in base alla convenzione di gestione con Regione e Provincia, ai sensi dell’art. 35 della Legge Regionale n. 53/1998, in quanto sulle Forme di Aquino è istituito un Servizio Pubblico di Manutenzione (SPM) ai sensi dell’art. 31 della medesima legge. Altre attività hanno riguardato la Rete scolante irrigua sinistra Liri Ravano, sulla rete irrigua scolante il Consorzio è intervenuto, in località Via Selva del Campo, con il decespugliamento della vegetazione infestante e il ripristino della sezione con la rimozione del sedime al fine di ripristinare la officiosità idraulica della rete in vista della prossima stagione irrigua. Mezzi ed operai del Consorzio Valle del Liri impegnati anche a Rio Spalla Bassa con interventi eseguiti dalla Strada Provinciale di Ravano, in località Termine. Gli operatori del Consorzio hanno decespugliato il corso d’acqua e, dove necessario, hanno ripristinato le sezioni di alveo con la ricalibratura delle sponde. Sul Rio Casa Pannoni, invece, il Consorzio ha eseguito la manutenzione nei tratti, a monte e a valle della Strada Regionale n. 630, fino alla confluenza nel Rio Fusco. L’intervento è consistito nel decespugliamento della vegetazione spontanea e nella risagomatura delle sezioni. Anche su Rio Fusco, nel tratto vallivo, gli interventi hanno riguardato la rimozione della vegetazione e del sedime che ostruivano la sezione trapezia, rivestita in calcestruzzo, del corso d’acqua.

“Si tratta di tutti lavori che riguardano la manutenzione ordinaria e che vendono lavorare i nostri operatori in sinergia e piena collaborazione con l’Amministrazione comunale locale – ha tra l’altro detto il Commissario dell’Ente Sonia Ricci – in quello spirito di sana concertazione e sinergia che deve caratterizzare l’operato del nostro Consorzio su tutto il territorio di propria competenza”.