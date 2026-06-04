Anbi Lazio: il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma insieme al WWF per valorizzare il patrimonio ambientale del territorio

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha accettato di buon grado l’invito del referente del WWF Andrea Rinelli che, presso l’Oasi WWF di Macchiagrande, ha avviato un progetto che unisce tutela ambientale, fruizione sostenibile del territorio e promozione del turismo lento.

L’iniziativa che ha permesso di rendere vero protagonista di alcune attività le Idrovore di Focene (Fiumicino), che sono diventate il vero punto di accoglienza e partenza dei visitatori permettendo alle infrastrutture di bonifica come luoghi di incontro tra storia, ambiente e cultura del territorio.

“Desidero ringraziare il WWF, e con loro la Federazione Italiana Sport Equestri, l’Amministrazione comunale di Fiumicino, oltre a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa – ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti – La collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio rappresenta la strada migliore per promuovere una fruizione consapevole e sostenibile del nostro patrimonio ambientale. Il Consorzio ha creduto fin dall’inizio nel valore di questo progetto e conferma la propria piena disponibilità a sostenere e sviluppare ulteriori iniziative che sappiano coniugare tutela dell’ambiente, educazione ambientale e valorizzazione delle opere di bonifica”.

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma grazie sempre al WWF e al referente Andrea Rinelli sarà protagonista anche di ulteriori attività utili alla promozione del territorio, alla diffusione della cultura dell’acqua e nella tutela della biodiversità, nella convinzione che esperienze come quella di Macchiagrande possano rappresentare un modello virtuoso da replicare e sviluppare anche in futuro anche per ricordare le attività che il Consorzio di Bonifica assicura quotidianamente.