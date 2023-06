Anbi Lazio, il Consorzio di Bonifica Litorale di Roma continua il percorso di ristrutturazione del parco mezzi

“Con orgoglio e soddisfazione salutiamo l’arrivo della terza macchina acquistata dal nostro Consorzio di Bonifica nel quadro della riorganizzazione del parco macchine teso a realizzare tutti i lavori di manutenzione in amministrazione diretta con nostri operai. Abbiamo voluto realizzare questo importante investimento nel quadro del cambio di marcia che abbiamo impresso alle nostre attività.” Così Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, commenta l’iniziativa organizzata nei giorni scorsi dal Consorzio di Bonifica romano che ha visto, presso la sede operativa di Focene, in via delle Idrovore, a Fiumicino, sede anche di Anbi Lazio la presentazione dei tre mezzi. Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma è il primo Consorzio di Bonifica in Italia ad aver voluto acquistare, dalla ditta specializzata Energreen, insieme alle specifiche macchine decespugliatrici, anche un particolare accessorio che permetterà di poter lavorare sotto tante barriere stradali presenti a ridosso dei canali e dei fossi nel perimetro di competenza come ha sottolineato Giampaolo Paccagnella per conto della ditta.

All’iniziativa hanno preso parte anche il Presidente del Consorzio di Bonifica dell’Etruria Meridionale e Sabina, Gianluca Pezzotti con il direttore Vincenzo Gregori. “Entro luglio – ha detto Pezzotti – anche presso la sede del nostro Consorzio arriverà una macchina dello stesso tipo per poter lavorare ancora in modo più virtuoso ed efficiente.

“Si tratta di macchine specifiche per la manutenzione dei canali di bonifica e dei corsi d’acqua dotata di trasmissione totalmente idrostatica e di specifici pneumatici ad alta galleggiabilità – ha sottolineato il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna che è anche direttore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma. Come Anbi Lazio – ha aggiunto – abbiamo avviato, anche per l’acquisto dei mezzi, una modalità di sistema con la quale ottenere trattamenti migliori dal punto di vista economici oltre che per le manutenzioni così come avvenuto di recente per il Consorzio Lazio Sud Ovest del Presidente Lino Conti.

Tutte e tre le macchine sono dotate di cabina girevole per consentire all’operatore la massima visibilità e sicurezza operativa, di testata girevole di 180 gradi consente di tagliare erba e arbusti in entrambi i sensi di marcia, riducendo al massimo i tempi di esecuzione.

COMUNICATO STAMPA