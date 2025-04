Anbi Lazio: Il Consorzio di Bonifica Conca di Sora prosegue con i Lavori di manutenzione idraulica e irrigua sul territorio

Il Consorzio di Bonifica Conca di Sora continua il proprio impegno per la salvaguardia idraulica del territorio, attraverso una serie di interventi di manutenzione fondamentali per garantire la sicurezza, la funzionalità della rete scolante e il supporto alle attività agricole.

A fare il punto sugli interventi in corso è il Commissario del Consorzio, Sonia Ricci “In queste settimane stiamo portando avanti una serie di lavori di manutenzione che toccano diversi punti strategici del nostro comprensorio. Si tratta di interventi necessari e programmati con attenzione, che rispondono a esigenze reali delle comunità locali e delle aziende agricole, specialmente in un momento in cui la cura del territorio e la gestione dell’acqua diventano sempre più centrali.

Abbiamo avviato, ad esempio, l’espurgo e la trinciatura del Fosso Campopiano nei Comuni di Sora e Pescosolido. Parliamo di un corso d’acqua molto importante, perché è l’affluente principale, in destra idraulica, del Torrente Lacerno e attraversa una zona densamente abitata, con un forte valore sia dal punto di vista agricolo che residenziale. Intervenire qui significa garantire la sicurezza per chi ci vive e lavora.

Sempre negli stessi comuni – ha proseguito il Commissario Ricci – stiamo eseguendo anche lavori di trinciatura lungo le sponde del Torrente Lacerno. Questo corso d’acqua riceve le acque provenienti dalla zona dell’ospedale di Sora; quindi, la sua pulizia e il suo mantenimento in buone condizioni sono fondamentali per proteggere una struttura sanitaria strategica per tutto il territorio. È un’azione che svolgiamo con regolarità proprio per assicurare continuità ed efficienza al sistema di raccolta e deflusso delle acque.

Un altro intervento importante riguarda la sistemazione della pista di manutenzione sul lato sinistro del Fosso Forma Cialone, nel Comune di Sora. Qui ci troviamo in una delle aree a maggiore densità industriale della città, dove è fondamentale mantenere le infrastrutture idrauliche in piena efficienza. I lavori in corso, che prevedono trinciatura ed espurgo, hanno l’obiettivo di prevenire eventuali criticità legate al deflusso delle acque e di garantire la sicurezza anche per le attività produttive.

Nel Comune di Veroli, invece, stiamo intervenendo sul Fosso San Giuseppe Le Prata grazie a una convenzione attiva con l’Amministrazione Comunale. In questo caso, oltre all’espurgo, si sta procedendo anche al taglio delle alberature pericolanti presenti nell’alveo. È un’attività fondamentale per la prevenzione del rischio idraulico, soprattutto in vista di eventuali eventi meteorici intensi.

Infine, stiamo preparando il territorio in vista della prossima stagione irrigua, che potrebbe essere segnata da periodi di siccità. Per questo, in località Carnello, nel Comune di Sora, sono in corso interventi di manutenzione alle canalette irrigue. L’obiettivo è assicurare alle tante aziende agricole della zona un’irrigazione di soccorso tempestiva ed efficiente.

Tutti questi interventi fanno parte di una visione più ampia – ha concluso la Ricci – che mette al centro la cura del territorio, la prevenzione e il sostegno concreto al settore agricolo. Il lavoro del Consorzio è spesso silenzioso, ma è proprio questa costanza che permette di mantenere in equilibrio un sistema complesso come quello idraulico. Continuiamo a operare con responsabilità, consapevoli del ruolo ricopriamo per il territorio, i cittadini e i consorziati”