ANBI Lazio: Il Consorzio di Bonifica Conca di Sora potenzia interventi e parco mezzi per la sicurezza idraulica

“Il Consorzio di Bonifica Conca di Sora è impegnato con uomini e mezzi su tutto il comprensorio consortile per garantire la sicurezza idraulica delle aree a maggiore rischio”, ha dichiarato il Commissario Straordinario Sonia Ricci. “Grazie alla recente dotazione di escavatori di ultima generazione, equipaggiati con prolunghe e trincee forestali, stiamo procedendo, secondo i programmi, alla manutenzione del reticolo idraulico consortile attraverso interventi mirati di trinciatura, espurgo e rafforzamento degli argini.”

“Attualmente, le operazioni sono in corso in diverse aree strategiche del territorio: nella zona di Campopiano, nel comune di Sora; sulla Forma Taverna e sul Rio Martino, nel comune di Castelliri; sul fosso Zamponette, in località Granciara, al confine tra i comuni di Isola del Liri e Castelliri. Inoltre, stiamo operando all’interno della Riserva Naturale di Posta Fibreno, concentrandoci sull’area di Schito/Carpello, con interventi sui fossi Schito, Fontana Romella, Monacesco e Torretta”, ha sottolineato la Ricci.

“Si tratta di un’attività essenziale per la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idraulico, che il Consorzio sta portando avanti con determinazione e con il supporto di tecnologie all’avanguardia”, ha concluso Sonia Ricci.