ANBI LAZIO: Il Consorzio di Bonifica Conca di Sora continua le attività programmate di manutenzione sul reticolo idrografico di competenza

Nel corso del mese di agosto sono stati conclusi i lavori di trinciatura dell’alveo e della sponda in destra idraulica del torrente Lacerno, nei territori comunali di Sora e Pescosolido. Si tratta di interventi che rientrano nel piano ordinario di manutenzione finalizzato al corretto deflusso delle acque e alla riduzione del rischio di ostruzioni e criticità idrauliche.

Parallelamente, le squadre operative del Consorzio sono attualmente impegnate in ulteriori lavorazioni: in località Campopiano, nel comune di Sora, sono in corso gli interventi di pulizia e manutenzione dei fossi, mentre nel comune di Castelliri si sta procedendo alla manutenzione del canale Forma Taverna.

Tutte le attività vengono eseguite in amministrazione diretta, mediante l’impiego di personale e mezzi del Consorzio. Le macchine operatrici specializzate, dotate di bracci prolungati e trince forestali, fanno parte integrante della dotazione consortile e consentono di operare in sicurezza ed efficacia anche in aree di difficile accesso.

“Gli interventi programmati per il mese di agosto – ha commentato il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, Sonia Ricci – rappresentano la continuità delle lavorazioni manutentive sul territorio, svolte in coordinamento con le amministrazioni locali, in un’ottica sinergica i cui benefici si riscontrano in termini di efficienza e risultati”.