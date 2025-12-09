Anbi Lazio: Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni completa interventi strategici di manutenzione idraulica anche nelle aree industriali

Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni prosegue nella sua attività di tutela idraulica del territorio, intervenendo non solo nelle zone a vocazione agricola, ma anche nelle aree industriali e lungo la principale viabilità del comprensorio. Nei giorni scorsi si sono infatti conclusi gli interventi di manutenzione idraulica ordinaria nel fosso Rio S. Maria, che attraversa una vasta area del Comune di Anagni a destinazione industriale.

Il tratto interessato dal Servizio Pubblico di Manutenzione si estende per circa 2,5 km dalla confluenza con il Fosso Tufano, in direzione dell’Autostrada A1 e della linea ferroviaria ad alta velocità, fino al punto in cui il corso d’acqua viene intersecato più a valle e confluisce nel Fiume Sacco.

Le operazioni hanno previsto interventi mirati a garantire il libero deflusso delle acque mediante sfalcio e trinciatura della vegetazione presente nell’alveo e lungo le sponde, eseguiti con l’impiego di trattori gommati ed escavatori cingolati dotati di impianti trincia.

Nel corso dei lavori si è inoltre proceduto alla risagomatura e riprofilatura dell’alveo, nonché alla rimozione dei sedimenti accumulati lungo tutto il tratto interessato. A tal fine è stato utilizzato un escavatore cingolato equipaggiato con braccio da 15,50 metri per la pulizia dei canali. Sono stati infine eseguiti interventi di disintasamento dei manufatti di attraversamento, fondamentali per prevenire criticità idrauliche in caso di eventi meteorici intensi.

Parallelamente, il Consorzio ha ultimato anche i lavori nel Torrente Rio nel Comune di Montelanico e nel Torrente Alabro nel Comune di Ferentino, anch’essi ricompresi nel Servizio Pubblico di Manutenzione.

Sonia Ricci, Commissario del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni sottolineando l’importanza di questi interventi ha dichiarato “La sicurezza idraulica del territorio è una priorità assoluta. Le attività svolte nel fosso Rio S. Maria e negli altri corsi d’acqua dimostrano il nostro impegno costante nel prevenire criticità e nel garantire funzionalità e tutela anche nelle aree produttive e urbane – il Commissario Ricci ha poi aggiunto – Lavoriamo per assicurare interventi puntuali ed efficaci, affinché i cittadini, le imprese e le amministrazioni locali possano contare su un reticolo idrografico mantenuto in efficienza e capace di rispondere alle esigenze del territorio”.