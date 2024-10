Anbi Lazio: il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni avvia interventi di sistemazione idraulica nella zona industriale di Patrica

Sono attualmente in corso i lavori di sistemazione idraulica dei fossi Vadisi, Tosca e Pantano Suricone, situati nella zona industriale di Patrica. L’intervento si inserisce nell’ambito di un piano operativo coordinato a seguito di una Conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, la Provincia di Frosinone, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa), il Comune di Patrica, la Regione Lazio e il Comando dei Carabinieri Forestali.

La zona industriale in questione presentava criticità di carattere ambientale e idrografico, che sono state oggetto di approfondite analisi tecniche. Il coordinamento tra le diverse autorità competenti ha permesso di pianificare un intervento mirato, eseguito in condizioni di massima sicurezza. Grazie a questa collaborazione istituzionale, il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni è stato in grado di ripristinare la piena funzionalità degli acquiferi presenti nella zona industriale, contribuendo così alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia dell’ecosistema locale.

“Il completamento dei lavori rappresenterà un significativo passo avanti nella tutela ambientale e traduce al meglio le attività di prevenzione con le quali tentare di arginare problematiche idrauliche in un’area oggetto in passato di problematiche notevoli. Quando lavori come questo si possono concertare come in questa occasione il vantaggio non è solo per il Consorzio o le Istituzioni locali o regionali ma anche e soprattutto per i cittadini, gli imprenditori ed i consorziati del territorio.”

COMUNICATO STAMPA