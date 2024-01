Anbi Lazio: Il Consorzio a Sud di Anagni prosegue nell’opera di manutenzione idraulica del territorio

Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni ha avviato i lavori di riqualificazione idraulica della storica sorgente conosciuta come Fonte del Monte, insieme ai corpi idrici ad essa collegati, Fosso Formello e Fosso Torregna. Questa importante iniziativa è stata formalmente avviata a Castro dei Volsci, in accordo con le disposizioni regolamentari stabilite dall’intesa convenzionale tra il Consorzio e il Comune locale.Il Comune di Castro dei Volsci, grazie anche e soprattutto al sindaco Leonardo Ambrosi, si è impegnato a fornire al Consorzio i servizi necessari per elaborare il nuovo piano di classifica consortile. Tale collaborazione è fondamentale per garantire la sicurezza idraulica delle risorse naturali locali e per promuovere lo sviluppo sostenibile della zona.Sonia Ricci, Commissario del Consorzio a Sud di Anagni, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avviare questo importante progetto di riqualificazione idraulica che contribuirà alla salvaguardia delle risorse idriche locali. La collaborazione tra il Consorzio e le autorità comunali è essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati e garantire un futuro sostenibile per la nostra comunità.”Presente all’avvio dei lavori Daniele Maura, consigliere regionale, che ha tra l’altro sottolineato l’importanza di questa iniziativa sinergica, che rientra nell’ambito della collaborazione fattiva tra Anbi Lazio e il territorio, mediante i Consorzi di Bonifica.Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni continuerà a monitorare da vicino i progressi dei lavori e a mantenere un dialogo aperto con tutte le parti interessate per assicurare sempre al meglio le attività.

comunicato stampa