Anbi Lazio – Il Consorzio a Sud di Anagni consegna i lavori per la ricostruzione di due ponti strategici danneggiati dagli eventi alluvionali

Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni ha ufficialmente consegnato i lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria denominati “Intervento di ricostruzione di 2 ponti carrabili su Torrente Rio e Fosso Vico a seguito di un evento alluvionale mediante procedura di somma urgenza”, che avranno inizio nei prossimi giorni.Gli interventi rivestono un’importanza fondamentale in quanto finalizzati alla messa in sicurezza di attraversamenti che rappresentano gli unici punti di accesso alle aree abitate delle località Villa Magna e Colle Ranuccio, garantendo così la tutela della pubblica incolumità e la continuità dei collegamenti viari per i residenti.L’intervento prevede la realizzazione di due attraversamenti carrabili fortemente danneggiati dagli eventi alluvionali sui corsi d’acqua denominati Torrente Rio, in località Concervino – Villa Magna, e Fosso Vico, in località Colle Ranuccio, entrambi ricadenti nel territorio del Comune di Anagni e nel comprensorio di bonifica.I lavori di manutenzione straordinaria andranno a completare le attività di manutenzione ordinaria già eseguite dal Consorzio nel corso del 2025, interessando due importanti corsi d’acqua della rete scolante secondaria e immissari del fiume Sacco, confermando l’impegno costante dell’ente nella salvaguardia idraulica e nella sicurezza del territorio.“Il finanziamento di questi interventi è stato reso possibile grazie al determinante sostegno della Regione Lazio ed è il frutto di una collaborazione istituzionale solida e strutturata con ANBI Lazio, nonché della costante attenzione e vicinanza dell’Assessore regionale all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio, Giancarlo Righini, al Consorzio di Bonifica – ha dichiarato il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, Sonia Ricci – Si tratta di un risultato concreto che testimonia l’efficacia di una governance fondata sulla sinergia tra istituzioni e su una linea di comunicazione stabile e costruttiva tra gli uffici. La tempestività con cui si è giunti al finanziamento conferma come il coordinamento tra Regione ed enti territoriali rappresenti uno strumento fondamentale per rispondere in maniera rapida ed efficace alle emergenze, garantendo sicurezza, tutela del territorio e servizi essenziali alle comunità locali”.

Correlati