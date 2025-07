ANBI LAZIO: IL COMUNE DI CEPRANO ED IL CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI INSIEME PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

Il Comune di Ceprano ed il Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino insieme per la salvaguardia idrogeologica del territorio. Con questo obiettivo è stata sottoscritta, nei mesi scorsi, e divenuta operativa da qualche giorno, la convenzione che permette, alla locale amministrazione comunale di Ceprano, di far fronte ad alcune rilevanti emergenze idrauliche e di difesa del suolo riscontrate in occasione dei sopralluoghi svolti con i tecnici comunali e consortili. A sottoscrivere l’intesa sono stati il Sindaco di Ceprano, Marco Colucci, e la Commissaria del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino, Sonia Ricci. Una collaborazione istituzionale forte voluta dal Sindaco della cittadina che, compreso gli interventi necessari, ha voluto affidarsi alla competenza del Consorzio. L’Ente di Bonifica cassinate svolge, tra l’altro, compiti di progettazione, costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio e alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, con particolare riferimento a quelle idriche. Anche per questo è stato deciso di sottoscrivere la convenzione che, come Anbi Lazio, era stata anche auspicata tra le concrete attività da portare avanti come Anbi Lazio in tutti i comuni della Regione Lazio.

La convenzione ha per oggetto anche l’onere per il decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguita a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, in prossimità di strade comunali, nonché il decespugliamento, la risagomatura e l’espurgo di corsi d’acqua, naturali ed artificiali, non compresi nel piano di classifica. “Un esempio virtuoso della collaborazione istituzionale che possiamo concretizzare a vantaggio dei territori e dei cittadini – hanno detto Ricci e Colucci- e che siamo certi porterà anche ad una maggiore e più costante attività in relazione alle effettive esigenze manutentive. Gli interventi di manutenzione programmata sono partiti nei giorni scorsi e secondo un programma condiviso andranno avanti sino alla fine di settembre.