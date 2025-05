ANBI LAZIO: IL CBLN PLAUDE IL LAVORO REALIZZATO DA AUBAC PER IL MONITORAGGIO DIGITALE RIGUARDANTE I CONSUMI IRRIGUI

“Ringraziamo e ci complimentiamo con l’Aubac (Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale), nella persona del Segretario Generale, Prof. Marco Casini, insieme a tutta la sua struttura, per il grande lavoro portato avanti nei mesi scorsi che ha reso disponibile la nuova piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi idrici”. Così Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma che, anche a nome del Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, ha inteso sottolineare la grande opportunità che, in sinergia e collaborazione con gli Enti della bonifica della nostra regione, ha permesso questo importante e lusinghiero traguardo. Saper approfittare – ha aggiunto Sacchetti – degli strumenti digitali e innovativi per tentare di migliorare il contrasto alla crescente emergenza siccità e alle sfide poste dai cambiamenti climatici, rappresenta indubbiamente un importante tassello nelle diverse attività da portare avanti”.

La piattaforma consente di tracciare in tempo reale prelievi, concessioni e restituzioni, integrando non solo i dati meteoclimatici e idrologici raccolti dall’Autorità, ma anche quelli ottenuti grazie a strumenti tecnologici davvero all’avanguardia. Tutto quanto ciò permette di disporre di un bilancio idrico dinamico mediante il quale individuare le criticità emergenti e simulare scenari futuri per una pianificazione più efficace e tempestiva.

COMUNICATO STAMPA