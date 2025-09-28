ANBI LAZIO: I CONSORZI DI BONIFICA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE IN PLENARIA CON L’ASSESSORE RIGHINI

Il Commissario dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone, Sonia Ricci, insieme ai direttori delle strutture, Aurelio Tagliaboschi (Anagni e Sora) e Remo Marandola (Cassino), ha inteso riunire tutte le maestranze della struttura insieme al personale tecnico ed amministrativo. “Abbiamo inteso, al termine della stagione estiva e in concomitanza della stagione autunnale, fare un momento di sintesi – ha tra l’altro detto Sonia Ricci – utile per ringraziare tutti i nostri dipendenti per il grande lavoro svolto nonostante le difficoltà che anche il cambiamento climatico con la siccità in primis ha creato e per fare un bilancio delle attività svolte. Si è trattata di un’occasione per essere tutti insieme e dare il giusto slancio per le attività future che dovranno vederci ancor più protagonisti.

Alla riunione non è voluto mancare, nonostante i molteplici impegni, l’Assessore Regionale Giancarlo Righini che ha sottolineato l’impegno del proprio assessorato a favore del settore e ringraziato il Commissario Ricci, anche in qualità di Presidente di Anbi Lazio ed i direttori Tagliaboschi e Marandola. Righini ha poi avuto parole di soddisfazione per il lavoro che tutti i dipendenti garantiscono nel quotidiano sottolineando altresì la dignità che oggi in termini reputazionali i consorzi di Bonifica del Lazio traducono. Ha garantito ulteriori provvedimenti a sostegno delle attività di bonifica ed irrigazione e per la progettazione e la prevenzione mediante la quale cancellare il più possibile la cultura dell’emergenza ed ha inteso, tra l’altro, sottolineare positivamente le tante convenzioni e collaborazioni concretizzate con gli Enti locali dei territori.

Una giornata davvero importante per fare squadra e sinergia – ha sottolineato Andrea Renna , Direttore di Anbi Lazio, presente all’iniziativa e ringraziato più volte da Righini, che non si era mai realizzata in passato Renna dando atto all’Assessore Righini di aver ha dato atto all’assessore di aver sostenuto, con fatti concreti, le iniziative che sono state prospettate ed aver saputo catalizzare fondi davvero importanti ed imponenti per la tutela di un territorio bellissimo ma allo stesso modo delicato come quello laziale dando così risposte a cittadini, imprese e consorziati.