ANBI LAZIO: Grazie alla sinergia tra i Consorzi di Bonifica a Sud di Anagni e Conca di Sora completati importanti ed urgenti interventi

Si sono conclusi gli interventi d’urgenza eseguiti congiuntamente dai Consorzi di Bonifica a Sud di Anagni e Conca di Sora, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica e ambientale in diverse aree critiche del territorio. Le operazioni hanno riguardato attività di manutenzione straordinaria, messe in atto per ridurre i rischi idrogeologici e garantire il corretto deflusso delle acque.

Il Consorzio Conca di Sora ha portato a termine lo sfalcio e la pulizia del fosso delle Forme nel Comune di Aquino, un intervento reso necessario dall’accumulo di vegetazione che poteva ostacolare il flusso delle acque e creare potenziali rischi di esondazione. L’utilizzo del mezzo di nuova generazione Ener Green, in dotazione al Consorzio, ha permesso di svolgere il lavoro con efficienza e rapidità, garantendo un’azione capillare anche nelle aree più difficili da raggiungere. La rimozione della vegetazione e il ripristino delle condizioni ottimali del fosso sono stati fondamentali per prevenire problemi futuri legati all’infrastruttura idraulica del territorio.

In parallelo, il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni ha effettuato il taglio e la messa in sicurezza di alberature in punti strategici del territorio, operazione necessaria per mitigare i rischi legati alla caduta di rami o alberi in condizioni meteorologiche avverse. L’intervento è stato condotto con l’ausilio di una gru con braccio estensibile di 18 metri, che ha permesso di operare in totale sicurezza anche su alberi di grandi dimensioni e in zone difficilmente accessibili. La rimozione delle piante a rischio è stata strategica per la protezione di infrastrutture e aree pubbliche, migliorando la sicurezza urbana e prevenendo potenziali incidenti.

“Questi interventi congiunti rappresentano una risposta tempestiva alle necessità di tutela e manutenzione del territorio, contribuendo alla sicurezza idraulica e ambientale dell’area – ha commentato il Commissario Straordinario, Sonia Ricci – L’impiego di mezzi tecnologicamente avanzati e la sinergia operativa tra i due Consorzi hanno garantito il raggiungimento di risultati significativi in tempi rapidi, in un’ottica di prevenzione e gestione efficiente del rischio idrogeologico”.

