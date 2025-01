ANBI LAZIO: GRAZIE A ROCCA E RIGHINI LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E GLI INTERVENTI PER IL SETTORE IDRICO DIVENTANO PRIORITA’ ANCHE A BRUXELLES

“Il fatto che tra le priorità per le quali ottenere risorse di finanziamento europeo, rappresentate ieri a Bruxelles, da parte dei vertici della Regione Lazio, in particolare dallo stesso Presidente Rocca e dall’Assessore Righini, ci siano anche i temi legati alla lotta al cambiamento climatico e per la difesa della risorsa idrica, rappresenta, per il sistema dei Consorzi di Bonifica laziali, una notizia da sottolineare positivamente. Così Sonia Ricci – Presidente di Anbi Lazio, l’associazione che raggruppa tutti i Consorzi di Bonifica del Lazio, che aggiunge: Abbiamo un gap che deve continuare ad essere recuperato e che in questi ultimi due anni, grazie alla Regione Lazio, che a Bruxelles ha visto, tra gli altri, anche la presenza del Vice Presidente Angelilli, ha già avuto una sterzata in termini di attenzioni, risorse e programmazioni di impatto fondamentale per il nostro settore. Poter inserire anche i progetti legati alle attività da porre in essere per contrastare la siccità, a favore del settore della salvaguardia idrogeologica e a vantaggio del segmento idrico, tra le misure per le quali attrarre nuove risorse nelle modalità illustrate in Belgio – ha concluso Sonia Ricci – costituisce davvero una novità importante che deve rappresentare, per il nostro settore, un importante punto di partenza affinché si continui a confezionare ed avere quindi pronti e disponibili progetti esecutivi o definitivi in grado di candidarsi a vantaggio del nostro stupendo ma delicatissimo territorio, a vantaggio dei cittadini, delle imprese e dei consorziati”

Correlati