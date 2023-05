Anbi Lazio esprime solidarietà e vicinanza ai Consorzi dell’Emilia Romagna

“Anbi Lazio insieme a tutti i Consorzi di Bonifica laziali, esprimono la loro vicinanza e solidarietà per tutto il popolo dell’Emilia Romagna mettendo a disposizione, per quanto necessario, mezzi e personale per aiutare i Consorzi di Bonifica dell’Emilia Romagna che in queste tragiche ore stanno affrontando un evento catastrofico” hanno dichiarato a nome di tutto il sistema di Anbi Lazio la Presidente Sonia Ricci e il Direttore Andrea Renna “Siamo vicini ad Anbi Emilia Romagna, impegnata a coordinare al meglio le attività dei Consorzi di Bonifica regionali”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati