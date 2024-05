Anbi Lazio: È romano il vincitore della 5a Edizione del Concorso Fotografico di ANBI nazionale

Si chiama Franco Tulli ed è un fotografo romano. Si è aggiudicato il primo premio per le foto a bianco e nero nell’ambito del Concorso fotografico “Obiettivo Acqua” indetto da Anbi Nazionale. Il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, Niccolò Sacchetti, che insieme al Direttore Generale dell’Ente, Andrea Renna, con una folta delegazione del Consorzio, ha preso parte, nei giorni scorsi, alla premiazione ha inteso congratularsi con l’autore dello scatto. Il concorso fotografico organizzato oltre che da ANBI, da Coldiretti e Fondazione Univerde, giunto alla sua 5a edizione, quest’anno ha visto la presentazione di oltre 800 foto “Mi sono complimentato personalmente, al termine della manifestazione, con il vincitore Franco Tulli per il premio vinto con la fotografia intitolata “L’impero dell’acqua”– ha sottolineato il Presidente Niccolò Sacchetti – La sua straordinaria immagine, intitolata “L’Impero dell’Acqua”, cattura la magnificenza e l’importanza dell’acqua quale risorsa che ha permesso la nascita e la prosperità dell’impero romano che, proprio grazie all’uso sapiente e consapevole della preziosa risorsa, ha gettato le basi dell’odierna cultura occidentale, offrendoci uno sguardo unico sull’acquedotto romano sito nel Parco degli Acquedotti.

In un’epoca segnata da forti cambiamenti climatici e dalla crescente consapevolezza dell’importanza cruciale dell’acqua per la vita sulla Terra, opere d’arte come questa assumono un significato ancora più profondo e urgente. Come Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma – ha aggiunto Sacchetti – riconosco l’importanza di iniziative come “Obiettivo Acqua” che possono contribuire a sensibilizzare i cittadini su questioni cruciali legate alla gestione sostenibile delle risorse idriche e alla protezione dell’ambiente.

Attraverso la creatività e l’arte, possiamo trasmettere messaggi forti e ispirare azioni concrete volte a preservare e valorizzare il nostro patrimonio idrico per le generazioni future. La fotografia di Tulli – ha concluso il Presidente- è un esempio straordinario di come l’arte possa essere un veicolo per la sensibilizzazione e il cambiamento sociale. La sua istantanea ci ricorda la bellezza e l’importanza dell’acqua, che deve essere preservata anche mediante ad opere infrastrutturali come quelle che gestiamo come Consorzio di Bonifica, e ci ispira a proteggerla per il bene dei cittadini, della biodiversità e delle generazioni future”.

COMUNICATO STAMPA