ANBI LAZIO: CONTINUANO I LAVORI DI BONIFICA NEL TERRITORIO DEL SUD ANAGNI

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di manutenzione idraulica ordinaria, ricompresi nel Servizio Pubblico di Manutenzione, L.R. 53/98, nel Fosso Rio S.Maria , in Comune di Anagni, nel tratto che costeggia le proprietà Sanofi, nella zona industriale e attraversa il l’autostrada A1 Roma-Napoli. Lo sfalcio e trinciatura della vegetazione, la ripulitura, risagomatura e riprofilatura dell’alveo rappresentano gli interventi principali mirati a garantire il libero deflusso delle acque e garantire la sicurezza idraulica in aree densamente urbanizzate.

Praticamente quasi terminati, inoltre, anche gli interventi in comune di Gorga sul fosso di Via Piana e in Comune di Anagni nel Canale di bonifica Gronda Famelica. Ancora in corso le attività di manutenzione ordinaria sui fossi di competenza Consortile ricadenti nel territorio di bonifica: Fosso del Lupo in Comune di Anagni; Fosso del Forconile in Comune di Gavignano e Fosso Lagoscillo in Comune di Patrica. Ultimati invece gli interventi nell’alveo e lungo le sponde del Fosso Valle Gelata in Comune di Artena.

Si tratta di interventi importanti che coordiniamo con le abituali programmazioni – ha sottolineato il Direttore dell’Ente, Aurelio Tagliaboschi, nel quadro complessivo dei lavori di mitigazione del rischio idraulico su un territorio bellissimo ma molto delicato.