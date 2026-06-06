ANBI LAZIO: CONTINUANO I LAVORI DI BONIFICA NEL TERRITORIO DEL SUD ANAGNI

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GORGA (Rm) F. Via Piana O.M.
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Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di manutenzione idraulica ordinaria, ricompresi nel Servizio Pubblico di Manutenzione, L.R. 53/98, nel Fosso Rio S.Maria , in Comune di Anagni, nel tratto che costeggia le proprietà Sanofi, nella zona industriale e attraversa il l’autostrada A1 Roma-Napoli. Lo sfalcio e trinciatura della vegetazione, la ripulitura, risagomatura e riprofilatura dell’alveo rappresentano gli interventi principali mirati a garantire il libero deflusso delle acque e garantire la sicurezza idraulica in aree densamente urbanizzate.

Praticamente quasi terminati, inoltre, anche gli interventi in comune di Gorga sul fosso di Via Piana e in Comune di Anagni nel Canale di bonifica Gronda Famelica.  Ancora in corso le attività di manutenzione ordinaria sui fossi di competenza Consortile ricadenti nel territorio di bonifica: Fosso del Lupo in Comune di Anagni; Fosso del Forconile in Comune di Gavignano e Fosso Lagoscillo in Comune di Patrica. Ultimati invece gli interventi nell’alveo e lungo le sponde del Fosso Valle Gelata in Comune di Artena.

Si tratta di interventi importanti che coordiniamo con le abituali programmazioni – ha sottolineato il Direttore dell’Ente, Aurelio Tagliaboschi, nel quadro complessivo dei lavori di mitigazione del rischio idraulico su un territorio bellissimo ma molto delicato. 

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