Anbi Lazio: continua la manutenzione del reticolo idrografico nei comuni di Segni e Colleferro

Procede costantemente il Programma degli interventi manutentivi 2023 del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni.

Relativamente gli interventi in corso d’opera, svolti integralmente dal consorzio in amministrazione diretta, sono in corso lavori di trinciatura e ripristino delle sezioni di deflusso nel Fosso di Via Mola e nel Fosso Canei entrambi alle porte dei Comuni di Segni e Colleferro, opere di manutenzione strategiche poiché entrambe le aste si trovano a ridosso di due strade Provinciali molto trafficate.

Sono invece in fase di ultimazione gli interventi nel Torrente Rio in Comune di Montelanico interessati dal Servizio Pubblico di Manutenzione, L.R. 53/98 art.35, dove sono stati realizzati interventi di risagomatura e riprofilatura oltre alla trinciatura della vegetazione e rimozione dei sedimenti dalle sezioni interessate dalle manutenzioni.

COMUNICATO STAMPA