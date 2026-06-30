Anbi Lazio: Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, monitoraggio costante del territorio e interventi tempestivi dopo i violenti temporali estivi

Il monitoraggio costante del territorio, il pronto intervento e un canale sempre aperto all’ascolto delle segnalazioni dei Consorziati hanno consentito al Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni di garantire una rapida risoluzione delle criticità provocate dagli intensi e improvvisi temporali estivi che hanno interessato il comprensorio di competenza.

Il 25 giugno 2026 il personale del Consorzio è intervenuto con urgenza sul Fosso Centogocce, nel Comune di Valmontone, per il disintasamento dei manufatti di attraversamento, ostruiti dai sedimenti e dalla vegetazione trasportati da un’intensa piena causata dalla forte perturbazione che si è abbattuta nella zona sud della provincia di Roma.

Alle attività di ordinaria manutenzione eseguite sul Fosso della Fontana e sul Fosso del Confine, nel Comune di Ferentino, sul Fosso Colle Cave, nel Comune di Montelanico, e nell’alveo del Fosso della Cupiccia, sempre nel territorio comunale di Ferentino, si sono aggiunti gli interventi avviati il 26 giugno 2026 nel Comune di Ceccano, finalizzati al ripristino delle sezioni di deflusso del fosso che attraversa via Cardegna e alla messa in sicurezza del ponticello.

“Abbiamo garantito una presenza costante sul territorio e siamo intervenuti con la massima tempestività per fronteggiare le criticità determinate dagli eventi meteorologici intensi. Il monitoraggio continuo, la manutenzione programmata e il dialogo costante con i Consorziati hanno rappresentato gli elementi che ci hanno consentito di assicurare risposte efficaci a tutela della sicurezza idraulica e del territorio”, ha dichiarato il Commissario Straordinario Daniele Pili.