Anbi Lazio: Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, manutenzioni 2026 tra Patrica, Supino e Valmontone; intervento urgente a Sgurgola

Prosegue senza soluzione di continuità il programma delle manutenzioni 2026 del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, con una serie articolata di interventi che hanno interessato diversi comuni del comprensorio, tutti eseguiti in amministrazione diretta mediante l’impiego di mezzi e personale consortile.

Sono stati ultimati, nel Comune di Patrica, gli interventi manutentivi sui fossi Pantane Suricone, Vadisi e Tosca, mentre risultano concluse anche le attività di ripulitura e trinciatura lungo il Torrente Brecce nel territorio comunale di Supino. Parallelamente, nel Comune di Valmontone, è stata messa in sicurezza la Strada Statale Casilina nel tratto che costeggia il Fosso Savo, attraverso operazioni mirate al ripristino delle condizioni di regolare deflusso e alla mitigazione delle criticità idrauliche.

Il programma operativo prosegue ora nel Comune di Anagni, dove le squadre consortili sono impegnate nell’alveo e lungo le arginature del fosso Prato dell’Olmo e del Canale Tufano. Ulteriori interventi sono in corso anche nel territorio del Comune di Ferentino, interessando il Fosso Cicuni e la relativa vasca di laminazione asservita, con l’obiettivo di garantire la piena funzionalità delle opere idrauliche e la prevenzione del rischio idrogeologico.

Particolare rilevanza ha assunto un intervento urgente eseguito nel Comune di Sgurgola lungo la sponda sinistra del fosso Valle Cupa, dove il cedimento della stessa stava compromettendo la stabilità di un vicino opificio. L’operazione ha previsto la posa in opera di gabbioni metallici preassemblati su massicciata in pietra calcarea, finalizzati al consolidamento della sponda dissestata. I lavori, realizzati in prossimità del tratto ferroviario Roma-Cassino, si sono conclusi con l’ordinaria manutenzione dell’intero acquifero.

“L’attività che stiamo portando avanti – dichiara il Direttore del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, Aurelio Tagliaboschi – conferma l’importanza di una presenza costante e capillare sul territorio. Gli interventi eseguiti, tutti in amministrazione diretta, ci consentono di operare con tempestività sia nella manutenzione programmata sia nelle situazioni di urgenza, come avvenuto a Sgurgola. La sicurezza idraulica e la tutela delle infrastrutture e delle attività produttive restano priorità assolute del Consorzio, che continuerà a garantire un’azione puntuale ed efficace su tutto il comprensorio”.