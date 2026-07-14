Anbi Lazio: Consorzio Conca di Sora, al via interventi sul fiume Liri tra Isola del Liri e Sora

Sono in fase di attuazione gli interventi previsti dalla convenzione tra il Comune di Isola del Liri e il Consorzio di Bonifica Conca di Sora, finalizzati alla manutenzione del fiume Liri e al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica.

Le attività in corso consistono nello sfalcio della vegetazione infestante presente in alveo e nel decespugliamento manuale dell’argine in sinistra idraulica del fiume Liri, a valle della Cascata Grande, nel centro abitato di Isola del Liri. È stata inoltre effettuata la rimozione di tronchi e alberature depositati sotto il ponte di Corso Roma, che ostacolavano il libero deflusso delle acque.

Per l’esecuzione delle operazioni sono stati impiegati la motobarca sfalciante e un escavatore gommato con braccio prolungato.

Contestualmente prendono il via anche gli interventi nel Comune di Sora, grazie anche alla sinergia e preziosa collaborazione con l’amministrazione comunale ed il Sindaco della città Luca Di Stefano, dove è prevista la trinciatura dell’argine sinistro del fiume Liri, in sinistra idraulica. Le lavorazioni comprendono il decespugliamento manuale e la rimozione dei tronchi pericolosi in corrispondenza del ponte della Stazione e del ponte Napoli.

“Questi interventi rappresentano un’attività fondamentale di manutenzione del reticolo idraulico e di prevenzione del rischio, svolta in stretta collaborazione con i Comuni per garantire maggiore sicurezza e tutela del territorio”, dichiara il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, Daniele Pili.