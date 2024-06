Anbi Lazio: Consensi ed apprezzamenti per la visita degli studenti universitari agli Impianti di Irrigazione del Consorzio di Bonifica Valle del Liri

Nell’ambito delle iniziative legate alla Settimana Nazionale della Bonifica e della Irrigazione 2024, intitolata “L’ACQUA CI NUTRE E CI DA’ LA VITA”, il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha organizzato, nei giorni scorsi, una visita tecnica presso i propri impianti di irrigazione del comprensorio di Pontecorvo. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Civile per l’Ambiente e il Territorio e degli studenti internazionali del corso di Civil and Environmental Engineering dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Gli studenti, accompagnati dal Prof. Ing. Giovanni de Marinis, Ordinario di Costruzioni Idrauliche, e dalla Prof.ssa Ing. Carla Tricarico, sono stati guidati dal personale del Consorzio nella visita tecnica agli impianti di Capo d’Acqua, nel Comune di Castrocielo, e agli impianti di Sant’Ermete e Ravano, nel Comune di Pontecorvo.

Presso il lago di Capo d’Acqua, il Direttore del Consorzio, Remo Marandola, ha portato i saluti del Commissario Straordinario e Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, dando il benvenuto agli studenti e illustrando le attività del Consorzio nel campo della difesa e tutela del territorio e dell’utilizzo sostenibile delle risorse idriche a scopo irriguo.

L’Ing. Roberto Pignatelli, responsabile del settore tecnico e manutenzione, ha illustrato le caratteristiche dell’impianto irriguo “Aquino-Castrocielo-Piedimonte San Germano” e due importanti progettualità in corso. La prima riguardante una ipotesi di incremento di invasi per pompaggio, mira a prevenire la carenza di acqua della sorgente di Capo d’Acqua e a riqualificare l’area circostante. La seconda riguarda interventi di risparmio idrico e la produzione di energia idroelettrica rinnovabile durante il periodo non irriguo.

La visita è proseguita presso la stazione di sollevamento dell’impianto irriguo, dove gli studenti hanno potuto osservare le apparecchiature e i dispositivi studiati nel loro percorso accademico. Alla centrale di rilancio di Sant’Ermete, l’Ing. Danilo Di Nardi, energy manager del Consorzio, ha illustrato le peculiarità dell’impianto fotovoltaico galleggiante nella vasca di accumulo, con una potenza di 346 kWp, utilizzato per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica rinnovabile nella stessa stazione di pompaggio.

La visita è terminata presso la sede di Ravano, dove il responsabile del settore irrigazione del Comprensorio di Pontecorvo, Angelo Panaccione, ha illustrato agli studenti gli schemi di funzionamento e le logiche di telecontrollo e automazione degli impianti irrigui nel Sinistra del Fiume Liri, che coprono oltre 2700 ettari con produzioni agricole di qualità, come il Peperone di Pontecorvo DOP e il tabacco Kentucky. “Ringraziando i professori e gli studenti presenti – ha commentato il direttore Marandola – sottolineando la proficua collaborazione tra l’Università e il Consorzio. Il Prof. de Marinis ha evidenziato le prospettive future delle attività congiunte tra l’Università di Cassino e il Consorzio Valle del Liri, ringraziando il Commissario Sonia Ricci, il Direttore, e tutto il personale del Consorzio per l’organizzazione dell’evento e per l’accoglienza riservata agli studenti negli anni, che ha favorito lo sviluppo di numerose tesi di laurea e tirocini curriculari. Il Commissario dei Consorzi di Bonifica del frusinate e Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, ha dichiarato: “La collaborazione tra il mondo accademico e il Consorzio di Bonifica è fondamentale per promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore agricolo. Le iniziative come questa visita tecnica rappresentano un’opportunità unica per gli studenti di confrontarsi con le reali sfide della gestione delle risorse idriche e di contribuire attivamente alla salvaguardia del nostro territorio e danno modo alla nostra struttura di comunicare al meglio le attività”.

