Anbi Lazio: “Concluso l’esercizio di manutenzione ordinaria 2022, sulla rete scolante consortile”

Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni prosegue nella manutenzione ordinaria sulla rete scolante di competenza. Nel mese di dicembre sono stati effettuati interventi di trinciatura della vegetazione presente nell’alveo e lungo le sponde del Fosso Mola della Torre nel Comune di Ferentino. Nel Comune di Anagni è stata ultimata la trinciatura della vegetazione insistente nell’alveo e lungo le sponde del Fosso Centocelle, ripristinandone il corretto deflusso delle acque.

“Abbiamo concluso l’esercizio di manutenzione 2022 con importanti interventi sul torrente Rio in Comune di Montelanico, e sul fosso della Ficuccia in Comune di Frosinone – ha dichiarato Sonia Ricci, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni – Questi interventi, unitamente a tutto il programma portato a termine nel corso dell’anno appena conclusosi, sono fondamentali per la sicurezza idraulica di un territorio ad alto rischio idrogeologico come quello della provincia del frusinate.”

Sul Torrente Rio nel Comune di Montelanico sono stati realizzati interventi di risagomatura e riprofilatura “Il Torrente Rio – ha sottolineato Aurelio Tagliaboschi, Direttore del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni – è uno dei principali immissari del Fiume Sacco e attraversa i Comuni di Carpineto Romano, Montelanico, Sgurgola e Anagni. Gli interventi oltre alla trinciatura della vegetazione sono stati caratterizzati da importanti movimenti terra e materiale calcareo, I sedimenti sono stati rimossi dalle sezioni e ricollocati lungo le sponde per il consolidamento delle stesse.”

