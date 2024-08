Anbi Lazio: Completata a Frosinone la manutenzione del Fosso Rio Cavariccio

Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni ha portato a termine i lavori di manutenzione del Fosso Rio Cavariccio, situato a Frosinone. Gli interventi hanno riguardato in modo particolare operazioni di sfalcio ed espurgo, fondamentali per garantire l’efficienza idraulica del corso d’acqua.Il Fosso Rio Cavariccio rappresenta un importante recettore delle acque della zona urbana della parte bassa di Frosinone. Inoltre, il corso d’acqua scorre in prossimità di importanti attività oltre che della Questura di Frosinone e di plessi scolastici storici presenti nell’area. Gli interventi realizzati sono davvero strategici e particolarmente attesi.La manutenzione eseguita assicura la messa in sicurezza di una porzione significativa del territorio del capoluogo della provincia di Frosinone, riducendo il rischio di allagamenti e mitigandone il rischio idrogeologico.I lavori si inseriscono – ha ricordato il Commissario del Consorzio di Bonifica Sonia Ricci – in un più ampio programma di gestione e manutenzione idraulica del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, volto a garantire la sicurezza idrogeologica e la salvaguardia dei cittadini, dei consorziati, delle infrastrutture e degli edifici situati nel comprensorio.

Correlati