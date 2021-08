ANBI Lazio, bene l’intervento della Regione Lazio per consorzi ciociari

“Come Anbi Lazio commentiamo positivamente l’importante intervento della Regione Lazio reso noto dal Consigliere Regionale Sara Battisti”. Così Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio, commenta il sostegno assicurato per i Consorzi Valle del Liri di Cassino e Conca di Sora avvenuto tramite un contributo straordinario a fondo perduto. Un sostegno che, al di là della somma che arriva in un momento particolare, rappresenta un forte segnale di quella ritrovata attenzione che come sistema Anbi nel Lazio – ha aggiunto Ricci – abbiamo riscontrato e siamo certi continueremo a riscontrare dalla Regione Lazio. La sinergia istituzionale rappresenta la migliore risposta alle esigenze dei territori, dei consorziati e dei cittadini tutti. Un grazie convinto quindi al Presidente Zingaretti, all’assessore Onorati, alla Giunta, ai Consiglieri Regionali che hanno seguito questa attività, ed al Capo di Gabinetto del Presidente Zingaretti, Albino Ruberti, che continua a seguire con pragmatismo e linearità anche le attività legate alla complessa riforma dei Consorzi di Bonifica laziali. Anbi Lazio, grazie alla collaborazione e alla sinergia con gli uffici regionali della Direzione Agricoltura del direttore Lasagna e del funzionario Maietti – ha aggiunto il direttore di Anbi Lazio Andrea Renna – sta concertando azioni ed attività con le quali pianificare quanto necessario per far sì che nel Lazio il sistema bonifica possa cogliere al meglio le opportunità del PNRR. Quest’ultime, grazie alle misure annunciate, potranno concorrere a sostenere ulteriormente i consorzi nella loro azione a tutela e salvaguardia idrogeologica del territorio e nel miglioramento dei servizi a sostegno della rete idrica.

COMUNICATO STAMPA

