ANBI Lazio – bene la scelta della Regione Lazio di creare un apposito ufficio per i consorzi di bonifica

“In una fase delicata ed importante come quella attuale per le attività dei Consorzi di Bonifica del Lazio, salutiamo con soddisfazione la scelta compiuta dall’Assessore Giancarlo Righini , che ha inteso strutturate per le attività consortili, un apposito ufficio di riferimento”.Così Sonia Ricci, Presidente di Anbi Lazio che a nome anche dei Presidenti degli altri Consorzi di Bonifica del Lazio, Niccolò Sacchetti (Litorale Nord), Gianluca Pezzotti (Etruria Meridionale e Sabina) e Lino Conti (Lazio Sud Ovest) ha inteso sottolineare positivamente la scelta compiuta.“A margine di un incontro avuto nei giorni scorsi con Righini, che oltre al Bilancio è anche Assessore all’Agricoltura e Sovranità Alimentare – ha aggiunto Ricci – alla presenza anche del Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna , ho potuto personalmente ringraziare per la scelta fatta che dimostra una sensibilità ed una considerazione per le nostre strutture. Il momento è senza dubbio di particolare criticità dovuto al cambiamento climatico e anche per questo occorreva una nuova modalità di approccio per le nostre attività.“Poter contare su una struttura regionale a noi dedicata – ha sottolineato il direttore Renna – permetterà al sistema delle bonifiche del Lazio di essere ulteriormente competitivi con le altre regioni per poter cogliere le opportunità finanziarie che si concretizzeranno riprendendo anche opportunità del passato che, portate a termine, assicureranno altresì quella virtuosità della quale abbiamo bisogno per migliorare e rendere più efficiente la nostra attività a vantaggio di cittadini, Enti ed imprese per la salvaguardia idrogeologica e per garantire l’irrigazione dei campi

comunicato stampa