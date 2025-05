Anbi Lazio: avviati i lavori di sistemazione idraulica del Rio Corvo nel Comune di Cassino

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha avviato i lavori per la sistemazione idraulica del Rio Corvo, situato in agro di Sant’Angelo in Theodice, nel territorio del Comune di Cassino. L’intervento è finanziato con Delibera CIPESS n. 79/2021 – Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (FSC 2021-2027), per un importo complessivo pari a € 591.492,00. L’opera si rende necessaria per la messa in sicurezza dell’asta idraulica del corso d’acqua, attualmente interessato da una fitta vegetazione infestante e da un fondo alveo e sponde che presentano condizioni di degrado, richiedendo quindi specifici interventi di ripristino.

Il tratto oggetto dei lavori si estende per circa 1.000 metri, a valle della linea ferroviaria Alta Velocità, fino alla confluenza con il fiume Gari. L’area interessata corre in buona parte parallelamente a Via Mandrine, in prossimità del campo sportivo.

Le attività previste comprendono il taglio della vegetazione infestante e delle piante arboree, la rimozione dei materiali accumulati all’interno dell’alveo, la realizzazione di un nuovo fondo con massi ciclopici e il rimodellamento della sezione idraulica mediante l’impiego di materassi tipo Reno.

I lavori assumono particolare rilievo in quanto consentono di mettere in sicurezza la strada provinciale “Via dei Santi”, importante arteria di collegamento tra Cassino e i comuni limitrofi di Sant’Apollinare, Sant’Ambrogio e Sant’Andrea, interessata da un elevato flusso veicolare. In corrispondenza dell’attraversamento del Rio Corvo, la viabilità si interseca con la provinciale “Mezzanotte”, che conduce al casello autostradale. Nelle immediate vicinanze del corso d’acqua è inoltre presente un impianto di depurazione di rilievo, gestito da Acea.

Il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, Sonia Ricci, ha dichiarato: “Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di messa in sicurezza del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio idraulico. La realizzazione è resa possibile grazie all’ottima sinergia instaurata con l’attuale Sindaco del Comune di Cassino, Enzo Salera, e al supporto economico della Regione Lazio.

Desidero evidenziare – ha aggiunto la Ricci – il ruolo determinante dell’Assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini, cui va un ringraziamento per il finanziamento ottenuto, che consente di dare concreta attuazione a un’opera fondamentale per la sicurezza e la tutela del territorio.”