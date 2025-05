ANBI LAZIO: AVVIATA LA STAGIONE IRRIGUA 2025 DAL CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI DI CASSINO

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri comunica che è stata avviata come da programma nei giorni scorsi la stagione irrigua 2025. Completati tutti gli interventi di manutenzione e riparazione degli impianti necessari, compresa la manutenzione di pompe, motori e quadri elettrici delle centrali, la pulizia delle vasche di accumulo e delle opere di presa e la riparazione delle condotte danneggiate al termine della stagione irrigua 2024, si è partiti per garantire la risorsa irrigua a tutti i Consorziati.

Per gli impianti di Pontecorvo, alimentati dall’acqua del canale a servizio della centrale idroelettrica Enel, il rilascio dell’acqua è avvenuto lo scorso 30 aprile, con un giorno di anticipo rispetto agli accordi presi negli incontri con agricoltori e rappresentanti delle Istituzioni. Il Direttore Remo Marandola ringrazia Enel e, in particolare, l’ingegnere Raniello per la fattiva collaborazione assicurata, anche in relazione a precedenti esperienze operative.

L’apertura graduale di tutti gli impianti è prevista in questi primi giorni del mese di maggio, in base alle domande irrigue presentate e alla tipologia delle colture in atto.

Sono attivi i seguenti numeri telefonici per informazioni e segnalazioni:

– 800537168 – 333/6241056 – 324/6206500 per il settore irrigazione di Cassino ( impianti dx e sx Gari Cassino Sant’Elia Atina Villa Latina Picinisco);

– 800436335 – 348/0196651 – 331/1438347 per il settore irrigazione di Pontecorvo (impianti Melfi San Cosma e Santa Lucia, sx. Liri Fontana Merola Ravano Sant’Ermete, dx. Liri Badia Forma Quesa);

– 331/2680188 – 331/7015104 per il settore manutenzione impianti (gestione centrali e problematiche elettromeccaniche)

“Il Consorzio ha previsto la possibilità di rateizzazione del tributo irriguo dovuto per la stagione precedente, come concertato con le associazioni di categoria – ha dichiarato Sonia Ricci, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Valle del Liri- È in corso la campagna di acquisizione delle domande irrigue, che potranno essere presentate entro il prossimo 31 maggio.”

“È stato adottato un nuovo regolamento irriguo – ha aggiunto il Direttore Remo Marandola – finalizzato ad adeguare il servizio alle mutate esigenze dei Consorziati e a rafforzare le attività di vigilanza e controllo, che saranno svolte mediante personale interno e proveniente da altri Consorzi di bonifica e l’ausilio di tecnologie satellitari e droni.”

“L’attività di vigilanza e controllo ha la funzione di tutelare le aziende agricole che utilizzano regolarmente il servizio e che corrispondono regolarmente il tributo previsto – ha proseguito Sonia Ricci – Non saranno tollerati utilizzi abusivi della risorsa idrica, che determinano sprechi e aggravio di costi. Naturalmente – ha concluso il commissario Ricci – restano le criticità già segnalate nel comunicato del 7 aprile 2024 sull’impianto irriguo Aquino Castrocielo Piedimonte San Germano che, purtroppo, non può al momento essere aperto in quanto la sorgente di Capodacqua che alimenta l’impianto è in secca dal mese di ottobre e non è possibile prevedere, stante le modestissime precipitazioni del periodo invernale, i tempi di ricarica della stessa”.