Anbi Lazio: avanti le manutenzioni del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, lavori su fossi e canali tra Isola del Liri e Arpino

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Fosso-Magnene-Isola-Liri_Arpino
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Prosegue il programma di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, impegnato in questi giorni in una serie di interventi finalizzati alla tutela del reticolo idraulico e alla sicurezza del territorio nei comuni di Isola del Liri e Arpino.

Le squadre operative del Consorzio stanno intervenendo sul torrente Magnene (SPM), dove sono in corso lavori di trinciatura della vegetazione spondale nei territori comunali di Isola del Liri e Arpino, attività indispensabili per garantire la regolare funzionalità del corso d’acqua e prevenire situazioni di criticità legate all’accumulo di vegetazione.

Sempre nel comune di Isola del Liri, i tecnici e gli operatori sono impegnati nelle attività di decespugliazione manuale ed espurgo del fosso Samucito, con l’obiettivo di assicurare il corretto deflusso delle acque e mantenere in efficienza le infrastrutture idrauliche presenti. Parallelamente, nell’ambito della convenzione in essere con l’Amministrazione comunale, il Consorzio sta eseguendo interventi di manutenzione nelle località Poggio e Selva, oltre alle operazioni sul canale Verga d’Oro-Le Formette.

Nei giorni scorsi è stato inoltre completato l’intervento di manutenzione della canaletta irrigua in località Lungo Fibreno, sempre nel comune di Isola del Liri, opera che riveste un ruolo importante per la gestione e la distribuzione della risorsa idrica a servizio del territorio.

“Il rispetto del cronoprogramma delle manutenzioni rappresenta un elemento fondamentale per garantire l’efficienza della rete di bonifica e la sicurezza idraulica delle comunità servite – ha dichiarato il nuovo Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica del Frusinate, Daniele Pili – Questi interventi, spesso poco visibili ma essenziali, consentono di prevenire criticità, migliorare il deflusso delle acque e preservare la piena funzionalità delle opere consortili. Il nostro impegno è quello di assicurare continuità alle attività programmate, nel rispetto dei tempi previsti e delle esigenze dei territori, attraverso una manutenzione costante e capillare”.

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