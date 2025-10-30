ANBI LAZIO: ANCHE QUEST’ANNO IN RAMPA DI LANCIO LE CORSE DELL’ACQUA

Anche quest’anno si terranno le Corse dell’Acqua. Anbi Lazio attraverso il proprio Direttore Andrea Renna, a nome dell’intero cda, e del Presidente Sonia Ricci, ha confermato la notizia all’Assessore Regionale Giancarlo Righini, a margine di una riunione svoltasi, proprio nella sede di via Rosa Raimondi della Regione, per alcune problematiche legate alla salvaguardia idrogeologica in varie zone del perimetro regionale. Si tratta di manifestazioni che, al di là dell’aspetto agonistico e sportivo, sono utili ed importanti per rimarcare il ruolo e le attività che i Consorzi di Bonifica assicurano in tutto il territorio bellissimo ma delicato della nostra regione. Renna ha approfittato dell’occasione per consegnare a Righini, anche a nome del Patron della Strafrosinone, Roberto Ceccarelli, una targa riguardante la manifestazione sportiva giunta quest’anno alla 41 edizione intestata al papà, Luciano Renna, storico ed indimenticabile giornalista frusinate. La StraFrosinone ha registrato consensi in termini di partecipazioni davvero lusinghieri. Righini ha assicurato, insieme alla consueta attenzione e disponibilità per le iniziative di Anbi Lazio anche il proprio supporto per la Strafrosinone riservando parole lusinghiere nei confronti di Luciano Renna complimentandosi con gli organizzatori che ogni anno garantiscono un evento atteso e partecipato.

Correlati