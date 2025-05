ANBI LAZIO: ANCHE NEL COMUNE DI S. ANDREA DEL GARIGLIANO IL CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI IN ATTIVITA’

Consorzio di Bonifica Valle del Liri nei giorni scorsi ha provveduto ad iniziare i lavori di sistemazione idraulica del Rio Martinello, nel Comune di Sant’Andrea del Garigliano, finanziati, per l’importo complessivo di € 920.000,00, con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027) assegnate alla Regione Lazio dalla Delibera n. 21/2024 del CIPES, COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

Il progetto prevede la messa in sicurezza delle sponde e del fondo alveo con tecniche di ingegneria naturalistica, mediante scogliere in massi ciclopici, localizzate a monte e a valle del ponte sulla Strada Provinciale SP n. 76, che collega la Valle dei Santi alle terme di Suio e al mare, e il Lazio con la Campania.

Tali opere hanno l’obiettivo di mitigare l’elevato rischio idrogeologico a cui sono esposte le abitazioni, le strade e le strutture presenti nell’area: depuratore e campo sportivo comunale.

“Tale intervento – ha sottolineato il Commissario del Consorzio cassinate, Sonia Ricci – si inserisce in un più ampio programma di lavori, in corso di esecuzione, di messa in sicurezza idrogeologica del territorio, che dimostra la capacità del Consorzio di intercettare, in sinergia con la Regione Lazio, i fondi strutturali europei destinati allo sviluppo e alla coesione. Ringrazio in particolare l’Assessore Giancarlo Righini per il costante supporto al Consorzio dalla fase di programmazione degli interventi alla realizzazione degli stessi nei tempi e nei modi previsti dalle stringenti normative comunitarie”.

Il Sindaco Reale ringrazia il Commissario Ricci per la disponibilità dimostrata sin dall’inizio della consiliatura: “Con il Consorzio si è instaurato da subito un proficuo rapporto di collaborazione interistituzionale che ha reso possibile in tempi brevi la realizzazione di tale importante intervento nel territorio comunale”.