ANBI LAZIO: ANCHE A S. GIORGIO A LIRI APPREZZAMENTO PER L’OPERATO DEL CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI.

Il Consorzio di bonifica Valle del Liri ha concluso nei giorni scorsi i lavori di manutenzione del reticolo idrografico di competenza nel territorio del Comune di San Giorgio a Liri.

I lavori, la cui programmazione, come di consueto, è stata condivisa con l’Amministrazione Comunale, in particolare con lo stesso Sindaco Francesco Lavalle e con l’Assessore alla Manutenzione Rocco Simonelli, ha dato priorità alle aree a maggior rischio idraulico. Tutti i lavori, realizzati in amministrazione diretta, quindi con mezzi e personale propri, sono stati eseguiti dal Consorzio.

In particolare, i lavori hanno riguardato il rio Cantalupo – Molinara, dalla Strada Provinciale n. 89 alla confluenza nel fiume Liri, che è stato risagomato e decespugliato. Attenzione particolare è stata riservata alla rimozione del sedime accumulatosi al di sotto dell’attraversamento sulla strada provinciale.

Sul Rio Ceraso è stata rimossa la vegetazione infestante e sono state ricalibrate le sezioni di deflusso dalla località Ponterotto, in prossimità dell’area industriale, fino alla confluenza nel fiume Liri.

Sul Rio Valle Difesa il Consorzio è intervenuto rimuovendo i depositi accumulatisi nel tratto parallelo alla strada comunale Calcarelle, a monte dell’attraversamento sulla SR 630, decespugliando la vegetazione infestante fino al fiume Liri e ripristinando un tratto di sponda in frana in corrispondenza della strada comunale Via Limatella.

Oltre ai succitati interventi finalizzati alla prevenzione idrogeologica, in vista delle precipitazioni il Consorzio ha contribuito alla riqualificazione dell’area in prossimità del laghetto di acqua sorgente in località Acqua Santa, che è stata decespugliata e resa fruibile per cittadinanza e visitatori. Il Sindaco Lavalle ha sottolineato la professionalità e la disponibilità degli operatori del Consorzio, ringraziando il Commissario Sonia Ricci e il Direttore Marandola per la disponibilità, la capacità di ascolto e il nuovo corso che hanno inteso dare alle attività del Consorzio. Da parte sua la Commissaria Sonia Ricci ha rinnovato la disponibilità a lavorare in concertazione e sinergia con il comune di San Giorgio a Liri, sottolineando che questa è l’unica strada affinché si possa difendere un territorio bellissimo ma molto delicato, e auspicando che i vari esempi di collaborazione possano rappresentare un esempio per tutti, nel quadro di quel Patto per il Suolo, che è sempre più indispensabile.

COMUNICATO STAMPA