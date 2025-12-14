Anbi Lazio: Anche a Frosinone Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni protagonista

Sono in atto gli interventi del Servizio Pubblico di Manutenzione (SPM), nel territorio del Comune di Frosinone sul Fosso della Ficuccia e su altri corsi d’acqua emissari del Fosso Cenica, infrastruttura naturale che attraversa la strada ASI, importante arteria industriale, la linea ferroviaria e l’autostrada. Le attività rivestono particolare rilevanza per la tutela della viabilità primaria della Strada Statale dei Monti Lepini e per la sicurezza dei numerosi insediamenti abitativi e degli uffici pubblici presenti nell’area, tra cui l’Istituto Agrario, l’Ospedale di Frosinone, il Tribunale, la caserma dei Vigili del Fuoco e molte attività commerciali.

Il piano degli interventi è stato definito congiuntamente dal Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, e dalla Commissaria del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, Sonia Ricci nel quadro della sinergia e concertazione che l’Ente di Bonifica sta portando avanti in tutta la Ciociaria.

“La manutenzione dei fossi e delle opere idrauliche è una condizione imprescindibile per garantire sicurezza idraulica, continuità dei servizi e tutela delle infrastrutture strategiche del territorio – ha dichiarato la Commissaria Sonia Ricci – Gli interventi avviati nell’ambito del Servizio Pubblico di Manutenzione rappresentano un impegno concreto per prevenire criticità e assicurare un adeguato livello di protezione a tutta l’area urbana ed extraurbana interessata – Sonia Ricci ha aggiunto – La collaborazione istituzionale con il Comune di Frosinone e con il Sindaco Mastrangeli è fondamentale per programmare e realizzare opere efficaci. Continueremo a lavorare con costanza per migliorare la resilienza del territorio e garantire risposte tempestive alle esigenze di consorziati, cittadini ed imprese”.