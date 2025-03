ANBI LAZIO: ANCHE A CASALVIERI IL CONSORZIO VALLE DEL LIRI REGISTRA APPREZZAMENTI PER I LAVORI DI SALVAGUARDIA DI FOSSI E CANALI

Proseguono gli interventi di manutenzione del reticolo idrografico secondario ad opera del Consorzio di Bonifica Valle del Liri. Nelle ultime settimane diverse attività sono state realizzate nel Comune di Casalvieri in particolare i lavori hanno riguardato il Rio Molle e il Rio Nero. Gli interventi sono stati pianificati sulla base del piano di gestione e hanno riguardato in modo particolare il decespugliamento e la risagomatura dei corsi d’acqua.

La cura dei canali e dei fossi è fondamentale per mantenere la funzionalità ottimale e l’efficienza di deflusso di tutta la rete scolante in caso di eventi atmosferici avversi riducendo il rischio di esondazioni e migliorando la fruibilità del territorio. Gli interventi rappresentano un passo significativo anche per la salvaguardia delle infrastrutture locali. Il Sindaco della cittadina Franco Moscone ha sottolineato la fattiva attività dell’Ente ringraziando il Commissario Sonia Ricci, il Direttore Marandola, il responsabile della manutenzione ing. Pignatelli e tutti gli operai e di tecnici per la disponibilità e la professionalità dimostrata in termini di capacità di ascolto ed efficienza.

Gli interventi realizzati sui corsi d’acqua ricadenti all’interno del comune di Casalvieri si inseriscono in un più ampio piano di interventi già avviato su tutta la valle di Comino.

“Si tratta di uno dei territori più belli e delicati del nostro territorio – ha dichiarato Sonia Ricci, Commissario del Consorzio Valle del Liri che ha aggiunto: lavorare in sinergia con le amministrazioni locali e avere un dialogo diretto con i Sindaci rappresenta per me una priorità e su questi ambiti continueremo a lavorare cercando di assicurare al meglio le risposte attese dalle Istituzioni, da cittadini e da Consorziati. Poter contare oggi – ha concluso Sonia Ricci – sull’ascolto della Regione Lazio e in particolare dell’Assessore Righini – rappresenta per tutti i Consorzi del Lazio un motivo in più per continuare a far comprendere il nostro ruolo e raccontare obiettivi e traguardi”.