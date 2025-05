ANBI LAZIO: AL VIA LA SETTIMANA DELLA BONIFICA 2025 – “IL CERCHIO DELL’ACQUA”

Presentate presso la sede del Consorzio di Anagni le iniziative in programma nella regione Lazio.

Dal 17 al 25 maggio è in programma la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2025- Quest’anno il titolo della rassegna è “Il cerchio dell’acqua”. Un evento atteso, che coinvolge tutto il territorio regionale, oltre quella nazionale, con ben 11 iniziative promosse dai Consorzi di Bonifica del Lazio in collaborazione con ANBI Lazio. Le iniziative sono state presentate nel corso della conferenza ospitata presso il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e amministratori locali. L’Assessore regionale al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini, ha auspicato che anche quest’anno le manifestazioni riscuotano successo e consensi. Ad aprire i lavori è stato il Direttore dei Consorzi di Bonifica di Anagni e Sora, Aurelio Tagliaboschi da impeccabile padrone di casa. Daniele Maura, consigliere regionale, presente alla riunione ha tra l’altro ha ribadito “l’ottimo lavoro svolto dai Consorzi di Bonifica del Lazio” e “il pieno sostegno della Regione, che riconosce nel sistema consortile un presidio fondamentale per la tutela del territorio e delle risorse idriche”. “La Settimana della Bonifica rappresenta un’occasione importante per condividere con cittadini, scuole e istituzioni il valore del nostro operato quotidiano” – ha dichiarato la presidente di ANBI Lazio, Sonia Ricci che è anche Commissario dei Consorzi della provincia di Frosinone – “È fondamentale che le persone possano toccare con mano quanto realizzato e quanto ancora si può fare per garantire sicurezza, sostenibilità e un uso consapevole dell’acqua. I nostri impianti, le opere storiche e i percorsi naturalistici che coesistono con l’attività consortile offrono una visione concreta e attuale del ruolo che i Consorzi svolgono nel fronteggiare le sfide dei cambiamenti climatici”. Andrea Renna, Direttore di ANBI Lazio e Direttore del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord di Roma, ha sottolineato: “Comunicare anche attraverso queste iniziative è essenziale. La Settimana della Bonifica 2025, con il tema ‘Il cerchio dell’acqua’, diventa un contenitore di eventi che coinvolgono attivamente i territori. Dalla ‘Corsa dell’Acqua’ alle visite guidate, ogni attività ha l’obiettivo di mostrare quanto il ruolo dei Consorzi sia determinante per la salvaguardia dell’acqua e la sicurezza del territorio. Solo rendendo partecipe la cittadinanza possiamo consolidare quella cultura dell’acqua di cui oggi abbiamo più che mai bisogno concludendo con ringraziamento a tutta la forza operaia che in silenzio ma con impegno e passione e professionalità lavora quotidianamente. Presenti anche i direttori Tullio Corbo e Vincenzo Gregori, rispettivamente delle sedi di Latina e Rieti Viterbo. A concludere i lavori è stato il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti, che ha evidenziato: “I Consorzi del Lazio sono in totale sinergia con istituzioni, amministrazioni locali, associazioni di categoria e consorziati. Lavoriamo ogni giorno per costruire reti virtuose in grado di affrontare con efficacia le necessità dei territori e valorizzarne le risorse. Oggi indubbiamente siamo percepiti in modo diverso dal passato e anche queste manifestazioni sono utili a illustrare il nostro lavoro e la nostra mission”. Alla affollata e partecipata conferenza hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Anagni Daniele Natalia, il Sindaco di Isola Liri Massimiliano Quadrini, il Sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta, il Vicesindaco di Anagni, Riccardo Ambrosetti, e altri rappresentanti istituzionali. Di particolare rilievo l’intervento del Presidente dell’Atletica Frosinone, Roberto Ceccarelli, che ha illustrato la “Corsa dell’Acqua”, appuntamento simbolico dell’iniziativa, giunta alla seconda edizione con due eventi in programma: il 17 maggio ad Anagni e il 18 maggio a Isola Liri ai quali si sta lavorando per la prossima edizione per aggiungere le tappe a Roma e Ferentino (Fr).

COS’È LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA E DELL’IRRIGAZIONE?

La Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione è un’iniziativa annuale promossa dall’ ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), che coinvolge i Consorzi di bonifica di tutta Italia. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche, della sicurezza idrogeologica e del ruolo fondamentale dei Consorzi nella tutela del territorio.

Finalità principali

Educazione ambientale : coinvolgere scuole e cittadini per promuovere la cultura dell’acqua e della bonifica.

: coinvolgere scuole e cittadini per promuovere la cultura dell’acqua e della bonifica. Valorizzazione del territorio : far conoscere le opere idrauliche, i canali e gli impianti che garantiscono la sicurezza e la produttività agricola.

: far conoscere le opere idrauliche, i canali e gli impianti che garantiscono la sicurezza e la produttività agricola. Partecipazione attiva: offrire occasioni di incontro tra istituzioni, comunità locali e operatori del settore per discutere di sostenibilità e cambiamenti climatici.

Attività proposte

Durante la settimana, vengono organizzate numerose iniziative, tra cui:

Visite guidate agli impianti idrovori, canali e opere di bonifica.

agli impianti idrovori, canali e opere di bonifica. Convegni e seminari su temi legati all’acqua, all’agricoltura e all’ambiente.

su temi legati all’acqua, all’agricoltura e all’ambiente. Eventi culturali e ricreativi , come concerti, mostre e spettacoli.

, come concerti, mostre e spettacoli. Attività didattiche per studenti, come laboratori e percorsi educativi.

per studenti, come laboratori e percorsi educativi. Passeggiate ecologiche e tour in bicicletta alla scoperta del territorio.

Edizione 2025

La 25ª edizione si svolgerà dal 18 al 25 maggio 2025, con eventi in tutta Italia.