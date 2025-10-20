ANBI LAZIO: AL VIA AD ISOLA DEL LIRI I LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA ZONA DELLA STUPENDA CASCATA.

Nei giorni scorsi come da crono programma stabilito e definito dal Consorzio di Bonifica Conca di Sora e comunicato alla locale amministrazione comunale di Isola del Liri, il personale consortile ha provveduto ai lavori relativi alla manutenzione dell’alveo del fiume Liri. I lavori, particolarmente imponenti ed importanti, anche dal punto di vista del pubblico decoro, sono stati avviati all’interno del centro urbano, a valle della cascata grande. I lavori in particolare hanno riguardato la rimozione delle erbe infestanti con l’ausilio della motobarca sfalciante e le attività di decespugliamento manuale delle aree ripariali.

Tutto quanto ciò rientra in un progetto ben più ampio ed imponente che Regione Lazio, tramite gli uffici dell’Assessore Giancarlo Righini, insieme al comune di Isola del Liri, con la collaborazione di Anbi Lazio e in special modo soprattutto del Consorzio Conca di Sora, portano avanti da tempo e che nel breve-medio termine, prevede ulteriori attività di interventi strutturali finalizzata alla messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Liri.

“Ringraziamo l’Assessore Righini per aver voluto, tramite il nostro Consorzio – ha detto tra l’altro il Commissario Sonia Ricci – incrementare le attività di manutenzione in uno dei centri più importanti del nostro perimetro di competenza”.

“La sinergia con il comune di Isola del Liri e soprattutto con il Sindaco Quadrini – ha sottolineato il Direttore del Consorzio Aurelio Tagliaboschi – ed i suoi collaboratori permette di lavorare in modo virtuoso ed importate a vantaggio dei cittadini, delle imprese e dei consorziati. Nelle prossime settimane partiranno le ulteriori attività delle quali daremo opportuna e doverosa notizia.