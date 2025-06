ANBI LAZIO: AL CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI DI CASSINO PROROGATI I TERMINI PER ACQUISIRE LE DOMANDE IRRIGUE

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino (Fr), con deliberazione commissariale n. 140 del 30 maggio 2025, ha provveduto a prorogare il termine per l’acquisizione delle domande per la richiesta di irrigazione per la stagione irrigua 2025 fino al prossimo 13 giugno 2025. La decisione – spiega la Commissaria Straordinaria dell’Ente, Sonia Ricci – è stata assunta per andare incontro alle esigenze dei Consorziati che, a causa dell’estrema variabilità delle condizioni climatiche, durante lo scorso mese di maggio, e nei primi giorni del corrente mese di giugno, non avevano potuto programmare la messa a dimora delle colture e quindi procedere alla richiesta. Gli uffici hanno provveduto a pubblicare un apposito avviso sul sito internet del Consorzio (www.consorziovalledelliri.it).

La presentazione delle domande irrigue rappresentano l’unica modalità per poter avere a disposizione l’acqua necessaria per l’irrigazione. Questo adempimento ha assunto sin dalla scorsa campagna irrigua, un’importanza basilare e determinante per non incorrere nelle sanzioni previste quando si verificano consumi non autorizzati. Scaduto il termine per le richieste di irrigazione inizierà un controllo serrato anche attraverso tecnologia satellitare e utilizzo di specifici droni per contrastare il fenomeno di attingimenti non registrati e corretti. Tutto quanto ciò – ha aggiunto il direttore dell’Ente Remo Marandola – anche e soprattutto per tutelare i Consorziati che rispettano le regole e che, fortunatamente, costituiscono la maggior parte degli utenti.