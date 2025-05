ANBI LAZIO: A VILLA MAGNA (ANAGNI) DANNI SUI PONTICELLI A CAUSA DEL MALTEMPO

I funzionari del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni sono stati impegnati, nella giornata di ieri, in località Villa Magna a seguito delle segnalazioni ricevute dai residenti, dagli imprenditori agricoli e dai consorziati della popolosa ed importante zona.

Purtroppo, a causa dei sempre più frequenti cambi meteorologici e, soprattutto, per le bombe d’acqua, che non hanno risparmiato la zona, si sono registrati dei collassi dei ponticelli che ne hanno determinato, in diversi casi, la chiusura degli strategici ed unici passaggi. Sul posto, insieme ai propri tecnici, è intervenuto il Direttore del Consorzio di Bonifica, Aurelio Tagliaboschi che ha condiviso con i tecnici comunali presenti per delimitare le chiusure dei ponti, la necessità di una riunione congiunta, programmata domani, lunedì 19 maggio 2025, alle ore 9.00, presso la sede del Consorzio. L’incontro sarà utile a delineare il quadro per poter intervenire seguendo le migliori procedure da adottare. L’intento è quello di ripristinare, nel minor tempo possibile, la normalità confrontandosi anche con gli Enti superiori.