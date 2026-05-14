ANBI Lazio a Sora: III edizione della ‘Corsa dell’Acqua’ per la Settimana della Bonifica 2026 – ‘L’acqua coltiva la pace’

Dal 16 al 24 maggio è in programma la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2026. Quest’anno il titolo della rassegna è “L’acqua coltiva la pace”, un messaggio forte e attuale che richiama il valore strategico della risorsa idrica come elemento di cooperazione, sviluppo e sicurezza dei territori. Un evento atteso, che coinvolge tutto il territorio regionale oltre a quello nazionale.

Le iniziative, che prevedono passeggiate ambientali, visite agli impianti di bonifica, eventi didattici ed iniziative sportive, come la “Corsa dell’Acqua”, sono state presentate nel corso della conferenza ospitata presso il Consorzio di Bonifica Conca di Sora, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e amministratori locali.

Ad aprire i lavori è stato il Direttore dei Consorzi di Bonifica di Anagni, Sora e Cassino, Aurelio Tagliaboschi

“Questa manifestazione rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare il territorio della provincia di Frosinone, facendo conoscere ai cittadini il patrimonio ambientale, infrastrutturale e umano che ogni giorno i Consorzi custodiscono e tutelano. Eventi come la Settimana della Bonifica consentono di avvicinare le comunità al lavoro svolto quotidianamente sul territorio, promuovendo consapevolezza e partecipazione. Ringrazio il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano, per la sua presenza e per l’attenzione costante verso il nostro comprensorio, così come l’Assessore Giancarlo Righini, che anche in questa terza edizione ha voluto testimoniare concretamente la vicinanza della Regione Lazio al mondo della bonifica e dell’agricoltura”.

Il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano, ha sottolineato: “L’acqua oggi è una risorsa strategica globale, al centro delle grandi sfide economiche, ambientali e geopolitiche. In un contesto internazionale segnato da instabilità e cambiamenti climatici, garantire disponibilità idrica significa garantire pace, sviluppo e sicurezza alimentare. I Consorzi di Bonifica rappresentano un presidio fondamentale per il territorio e questa settimana vuole mostrare concretamente ai cittadini quanto lavoro venga svolto ogni giorno per la tutela idraulica, la sostenibilità e la salvaguardia dell’agricoltura. L’acqua deve essere ovunque elemento di vita e mai motivo di conflitto”.

Andrea Renna, Direttore di ANBI Lazio e Direttore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, ha evidenziato: “La Settimana della Bonifica assume un valore ancora più importante perché consente di raccontare il lavoro silenzioso ma indispensabile che i Consorzi svolgono ogni giorno in tutta la regione per garantire sicurezza idraulica, manutenzione del territorio e sostegno all’agricoltura. Attraverso eventi, visite guidate e iniziative sportive vogliamo far comprendere ai cittadini quanto sia centrale il ruolo della bonifica nella vita quotidiana delle nostre comunità. È anche un’occasione per ringraziare tutte le maestranze e la forza operaia che, con professionalità, impegno e passione, operano quotidianamente spesso lontano dai riflettori”.

Presenti anche i presidenti dei Consorzi di Bonifica di Roma, Niccolò Sacchetti, e di Rieti e Viterbo, Gianluca Pezzotti, oltre al Direttore del Consorzio di Rieti e Viterbo, Vincenzo Gregori.

A concludere i lavori è stato l’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini, che ha dichiarato: “I Consorzi di Bonifica del Lazio stanno dimostrando concretamente capacità, competenza e grande spirito di collaborazione istituzionale. Oggi esiste una sinergia forte tra Regione, Consorzi, amministrazioni locali e associazioni di categoria, elemento fondamentale per affrontare le sfide legate alla gestione dell’acqua e alla tutela del territorio. Manifestazioni come questa permettono ai cittadini di comprendere il valore di un lavoro quotidiano spesso poco visibile ma essenziale. Ed è davvero uno spettacolo vedere tanti atleti correre accanto all’acqua che scorre nei canali di bonifica durante la ‘Corsa dell’Acqua’: un’immagine che rappresenta perfettamente il legame tra ambiente, sport, territorio e qualità della vita”.

Di particolare rilievo l’intervento del Presidente dell’Atletica Frosinone, Roberto Ceccarelli, che ha illustrato la “Corsa dell’Acqua”, appuntamento simbolico dell’iniziativa, giunta alla terza edizione con due eventi in programma: il 17 maggio ad Anagni e il 23 maggio a Isola del Liri.