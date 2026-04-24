Anbi Lazio: a Macfrut 2026 focus su gestione idrica e resilienza agricola

Anche ANBI Lazio ha preso parte a Macfrut 2026, la prestigiosa kermesse riminese dedicata al mondo dell’ortofrutta, confermandosi tra i protagonisti del dibattito nazionale sui temi agricoli e ambientali.

Numerosi gli ospiti che hanno fatto visita allo stand ANBI, tra cui il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, oltre a rappresentanti istituzionali e autorità provenienti da tutta la penisola.

Tema cardine degli incontri è stato il corretto utilizzo della risorsa idrica, elemento fondamentale per il comparto agricolo made in Italy. Al centro del confronto le criticità legate ai cambiamenti climatici: dalla crescente frequenza di periodi di siccità alle cosiddette “bombe d’acqua”, eventi estremi che rendono sempre più urgente una gestione efficiente e programmata dell’acqua. In questo contesto è stata ribadita la necessità di investire in infrastrutture strategiche, come gli invasi multifunzionali promossi da ANBI e Coldiretti, capaci di raccogliere e conservare le risorse idriche nei momenti di abbondanza per renderle disponibili nei periodi di carenza.

Per il Lazio erano presenti il Direttore di ANBI Lazio, Andrea Renna, il Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e il Direttore dei Consorzi di Bonifica del frusinate, Aurelio Tagliaboschi.

“Macfrut si conferma una manifestazione di riferimento, con numeri da record, capace di focalizzare l’attenzione dell’intero Paese sul ruolo centrale dell’agricoltura e della gestione sostenibile dell’acqua in questo i consorzi di bonifica sono i principali protagonisti, difendendo i territori quando piove e distribuendo la risorsa irrigua per i nostri agricoltori”, ha dichiarato Renna.

il Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, Lino Conti, ha sottolineato come “l’acqua che incontra la terra rappresenta il cuore della nostra attività, richiedendo oggi più che mai un approccio innovativo e una crescente attenzione all’utilizzo efficiente di una risorsa sempre più preziosa”.

Sulla stessa linea Aurelio Tagliaboschi, Direttore dei Consorzi di Bonifica del frusinate: “L’acqua è alla base dell’agricoltura: senza interventi strutturali che aumentino la resilienza idraulica dei territori, il rischio concreto è che molte imprese agricole siano costrette a ridurre o addirittura cessare la produzione”.

La partecipazione di ANBI Lazio a Macfrut 2026 ha dunque ribadito la centralità della gestione idrica come leva strategica per il futuro dell’agricoltura italiana.