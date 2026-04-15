Anbi Lazio: 18 progetti per oltre 333 milioni, risorsa idrica e resilienza al centro del Piano Idrico Nazionale

Oltre 260 progetti presentati a livello nazionale dai Consorzi di bonifica e irrigazione per il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI) rappresentano una risposta concreta alle esigenze del Paese in termini di sicurezza idraulica, gestione della risorsa idrica e sviluppo sostenibile. Un impegno che, come emerso nei giorni scorsi a Roma nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, conferma il ruolo strategico dei Consorzi, capaci di mettere in campo progettualità diffuse, cantierabili e coerenti con gli obiettivi nazionali.

In questo contesto si inserisce il contributo del Lazio, protagonista con 18 progetti per un valore complessivo di oltre 333 milioni di euro, finalizzati all’efficientamento del servizio irriguo, alla riduzione delle perdite, alla realizzazione di nuove opere di accumulo e alla produzione di energia rinnovabile.

Gli interventi prevedono, tra gli altri obiettivi, un incremento della superficie irrigata, un significativo risparmio della risorsa idrica e un impatto economico positivo sui territori, oltre alla creazione di nuova occupazione e benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni.

Alla presentazione erano presenti, per il sistema dei Consorzi del Lazio, il Direttore di Anbi Lazio e del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Andrea Renna; il Direttore dei Consorzi di Bonifica del frusinate, Aurelio Tagliaboschi; il Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, Lino Conti, insieme al Direttore Generale Tullio Corbo; il Presidente del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, Gianluca Pezzotti, con il Direttore Generale Vincenzo Gregori oltre ad alcuni rappresentanti delle strutture tra i quali le due giovani ingegneri del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Arianna Manoni e Sara Bartoletta, che hanno coordinato il quadro di sintesi.

Esempio concreto di un invaso, tra quelli più significativi, illustrato con qualche dettaglio in più, è emerso il progetto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, incentrato sulla realizzazione di invasi multifunzionali nell’area di Cerveteri, con l’obiettivo di aumentare la capacità di accumulo idrico, migliorare l’efficienza del sistema irriguo e contribuire alla produzione di energia rinnovabile. L’intervento prevede un volume utile di regolazione pari a circa 1,68 milioni di metri cubi, configurandosi come un’infrastruttura strategica per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici.

“Questi numeri – ha dichiarato il Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – dimostrano in modo chiaro la capacità progettuale dei Consorzi del Lazio: 18 interventi per oltre 333 milioni di euro che non solo rafforzano il sistema irriguo, ma consentono di aumentare concretamente la superficie irrigata di oltre 1.700 ettari, garantendo al contempo un risparmio annuo di risorsa idrica che supera i 18 milioni di metri cubi. Parliamo inoltre di progettualità in grado di generare energia rinnovabile per circa 2,8 milioni di kWh l’anno, con un impatto economico sui territori che a regime supera i 145 milioni di euro annui e con importanti ricadute occupazionali, stimabili in oltre 3.400 nuove unità lavorative. A questi risultati si affianca anche un beneficio ambientale significativo, con una riduzione delle emissioni pari a oltre 600 tonnellate di CO₂ l’anno. Non si tratta solo di progetti, ma di risposte operative e misurabili alle esigenze dell’agricoltura e delle comunità che, come sistema, abbiamo presentato con orgoglio e soddisfazione”.

Renna ha quindi sottolineato il valore della collaborazione istituzionale: “Un ringraziamento va alla Regione Lazio e, in particolare all’Assessore Giancarlo Righini per la sinergia costruita e per la sensibilità dimostrata verso il mondo della bonifica, riconoscendone il ruolo strategico. Così come è doveroso ringraziare il Segretario Generale dell’AUBAC, Marco Casini, per il supporto prezioso su un tema fondamentale come l’acqua per l’agricoltura.”

“Il Lazio – ha concluso – è pronto a trasformare queste progettualità in cantieri, contribuendo alla sicurezza idrica, alla competitività del sistema agricolo e alla tutela del territorio, in linea con le sfide nazionali ed europee”.

Un impegno che conferma come la gestione della risorsa idrica rappresenti una leva centrale per lo sviluppo sostenibile, la resilienza climatica e la crescita dei territori ed il Lazio è pronto a giocare la sua parte per dare risposte alle attese dei consorziati, delle imprese, dei cittadini in un momento in cui il cambiamento climatico impone spazi, risposte e fatti concreti in un territorio bellissimo ma anche davvero molto delicato per la salvaguardia idrogeologica.