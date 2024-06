Anbi Lazio: 10 mln per la sfangamento della diga di Canino assegnato al Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma

“L’importante risultato registrato in merito all’avvenuto finanziamento per la diga di Canino, rappresenta un ulteriore tassello positivo nel quadro delle attività messe in atto in termini di progettazione a favore del nostro comprensorio”. Così Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma che aggiunge. “Lo sfangamento della importante diga, che non era mai stato fatto sino ad oggi, unitamente all’ulteriore attività di messa in sicurezza della diga, è la migliore risposta all’impegno assunto lo scorso anno da parte nostra davanti agli imprenditori agricoli della località di Canino preoccupati dal cambiamento climatico e della poca capacità irrigua conseguente. La perfetta sinergia messa in atto con l’Assessore Regionale Giancarlo Righini, che ringraziamo, tradotta in un lavoro di gruppo composto dal Segretario Generale dell’Autorità di Distretto Marco Casini, dall’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e del Sindaco della cittadina di Canino, Giuseppe Cesetti, ha permesso di valorizzare il progetto predisposto dai nostri uffici e validato dagli uffici regionali. Senza questo passaggio strategico e fondamentale, per il quale va ringraziata Anbi Lazio, per la capacità di cerniera e di sintesi con gli uffici regionali, non sarebbe stato possibile concretizzare la possibilità di inserire i Consorzi di Bonifica laziali tra i beneficiari degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche nel primo stralcio del PNISI (Piano Nazionale degli Interventi nel Settore Idrico) composto di 30 interventi tra i quali, ad oggi, l’unico finanziamento nel Lazio per i Consorzi di Bonifica ha registrato proprio l’importo di 10 milioni di euro per la diga Madonna delle Mosse. “Anbi Lazio – ha commentato la Presidente Sonia Ricci – ha lavorato a braccetto con gli uffici regionali dell’assessorato agricoltura, dopo aver raccolto l’invito del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, Prof. Marco Casini, che sentitamente ringrazio, affinché, anche i Consorzi di Bonifica potessero presentare nel Lazio proposte progettuali da valutare. L’avvenuto finanziamento del Consorzio di Bonifica di Roma è un segnale davvero importante oltre che positivo che premia le attività di concertazione messe in campo e continua a dimostrare la capacità progettuale delle nostre strutture.”.

Una notizia importante e molto attesa da oltre 600 imprese agricole del nostro territorio che traggono acqua dall’invaso, garantendo la produzione di prodotti agricoli di grande qualità. L’impegno dell’Amministrazione è diventato realtà grazie ad un lavoro di squadra portato avanti dal Sindaco Giuseppe Cesetti insieme a Marco Casini, segretario generale dell’autorità di bacino dell’Appennino centrale ed Andrea Renna, direttore generale del Consorzio di bonifica Litorale Nord. L’ obiettivo del governo è quello di far arrivare le risorse già dal mese di agosto. “Un ringraziamento particolare va all’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera e al Consigliere Regionale Daniele Sabatini – dichiara il Sindaco Cesetti – Entrambi si sono dimostrati da subito interessati alle problematiche dei nostri agricoltori e si sono battuti per la difesa e la tutela del territorio, mantenendo sempre un dialogo serrato tra gli interlocutori che ha consentito il conseguimento di questo importantissimo risultato”.

COMUNICATO STAMPA