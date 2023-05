Anagni – Visita del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in città

Nella tarda mattinata del 20 maggio 2023, Anagni ha accolto il Vice Premier, nonché Ministro degli Esteri Antonio Tajani per una visita istituzionale nella città dei Papi, che si è tenuta presso la Sala della Ragione del Palazzo comunale.

Ad accoglierlo è stato il Sindaco di Anagni Daniele Natalia per un incontro nel quale è stato trattato il tema della vicinanza e il supporto delle istituzioni nei confronti della città in materia economica, turistica e culturale.

Non si sono fatte attendere le parole di ringraziamento del primo cittadino Daniele Natalia, che ha dichiarato: «Oggi per Anagni è un giorno speciale, perché ha l’onore di accogliere il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani che, oltre a rappresentare una carica istituzionale di massima importanza, è figlio della nostra Ciociaria e per questo motivo ha sempre fatto sentire il suo cuore vicino alle istituzioni nei momenti di vuoto governativo.

Con il Ministro ho l’onore di aver intrattenuto un rapporto prolungato che nel mio iter amministrativo si è sostanziato in numerosi e proficui incontri, nei quali Antonio Tajani, allora Presidente del Parlamento Europeo, mi aveva fornito molteplici consigli che mi sono serviti a ricavare numerosi finanziamenti dall’Unione Europea.

Senza di essi Anagni sarebbe stata sicuramente più povera non solo economicamente, ma anche dal punto di vista culturale.

La nostra città ci ha donato un’eredità storica importante e il nostro obiettivo è continuare a farla crescere su un binomio di tradizione e innovazione. Per noi, dunque, il Ministro Tajani è un punto di riferimento e cogliamo l’occasione di ringraziarlo per il supporto profuso negli anni con la speranza di continuare ad avere un produttivo rapporto di collaborazione».

